Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de octubre de 2025

Aries

Ya es momento de liberar esa carga que no te deja avanzar. Suelta lo que te pesa, limpia tu energía y date la oportunidad de volver a fluir.

Tauro

No te tomes cada palabra como herida. Hay lenguas que cortan, pero solo si tú lo permites. Guarda tu calma: el silencio también es fuerza.

Géminis

Si vas a pedir un consejo, hazlo con quien te quiere bien. Esa amistad que no te juzga, pero tampoco te miente, y siempre te aterriza con amor.

Cáncer

Se vienen cambios grandes, de esos que duelen pero sanan. Vas a madurar a la fuerza, pero también vas a brillar como nunca.

Leo

Aprende a deslindarte de los problemas ajenos ; no cargues cruces que no son tuyos. Cuida tu paz mental y tu entorno: meterte donde no te llaman solo te hará pagar las consecuencias.

Virgo

Aprende a soltar la carga negativa que has venido arrastrando. Mantener energía estancada solo impide tu progreso y bienestar.

Libra

Es posible que atravieses una crisis existencial que te lleve a cuestionarlo todo, incluso tu propia naturaleza. Tu estado de ánimo podría volverse tan variable que resultará difícil de sobrellevar.

Escorpión

Cuida tu imagen y tus palabras , pues siempre habrá personas esperando que cometas errores para convertirlos en escándalo. Si bien es importante no dar demasiada importancia a lo que otros digan, también resulta prudente mantener la dirección y el enfoque en tus objetivos.

Sagitario

No permitas que nadie disminuya tus deseos de ser feliz. Tu carácter firme constituye tu sello distintivo, pero también puede ser una carga, pues en ocasiones tus palabras pueden causar daño sin que lo percibas.

Capricornio

No asumas responsabilidades que no te corresponden ni cargues con problemas ajenos. Cuando aprendas a valorar lo que posees y a quienes te han acompañado tanto en los buenos como en los malos momentos, descubrirás la verdadera paz.

Acuario

Cuida con atención la energía de tu entorno , especialmente la de esa amistad que atraviesa momentos de tristeza y desorientación, ya que podría influir negativamente en tu estado emocional.

Piscis

No sigas preocupándote por lo que el destino ya ha apartado de tu camino. Aprende a cerrar capítulos y dirige tus energías hacia tus objetivos, pues cuentas con la capacidad y determinación necesarias para alcanzarlos.

