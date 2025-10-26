Mhoni Vidente sigue siendo una de las figuras más populares dentro del mundo de la astrología entre el público de habla hispana. Sus mensajes diarios no solo despiertan el interés de millones de personas, sino que también se han convertido en una orientación constante sobre el amor, la salud, el trabajo y la economía.

Para este domingo 26 de octubre de 2025, las alineaciones planetarias impulsan la introspección, la reconciliación y los nuevos comienzos. Los signos de Leo, Escorpio y Acuario podrían experimentar transformaciones decisivas que les abran el camino hacia nuevas oportunidades.

Aries

Aunque el ambiente astral estará lleno de armonía, tu estado emocional podría no reflejarlo al inicio del día. No obstante, a medida que pasen las horas, la tensión o el nerviosismo se irán disipando, dando paso a una sensación de equilibrio interior y bienestar.

Tauro

Este domingo podrías mostrarte más insistente en cumplir tus planes o en imponer tu punto de vista dentro del entorno familiar. Sin embargo, con el paso del día las tensiones se suavizarán y terminarás encontrando una atmósfera mucho más serena y cordial.

Géminis

El día comenzará con cierta incomodidad o desánimo sin una razón clara, pero hacia la tarde todo dará un giro favorable. La jornada cerrará con momentos agradables que te permitirán sentirte satisfecho y en calma.

Cáncer

El éxito que estás experimentando te llena de satisfacción, pero es importante mantener la prudencia con algunas personas de tu entorno. No todos comparten tu alegría, y podrías descubrir que hay amistades movidas por la envidia.

Leo

Te espera un día activo y productivo, más parecido a una jornada laboral que a un descanso dominical, aunque eso no será negativo. Estarás ocupado en tareas que disfrutas y que habías dejado pendientes. Además, el día es propicio para realizar un viaje o planear uno.

Virgo

A pesar de una leve melancolía que podrías sentir al comenzar el día, la jornada se tornará placentera en compañía de quienes más aprecias. Es un buen momento para fortalecer amistades, disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre, y dejarte envolver por la serenidad.

Libra

No permitas que las preocupaciones laborales o económicas te roben el día. Si te concentras en lo negativo, podrías perder la oportunidad de disfrutar momentos valiosos con tu pareja, tu familia o tus amigos. Muy pronto las situaciones que te inquietan comenzarán a resolverse.

Escorpio

Si deseas vivir un día lleno de armonía y afecto, evita mirar al pasado. Deja atrás las decepciones amorosas y las amistades que te defraudaron. Hoy es un momento ideal para enfocarte en lo nuevo y abrirte a emociones más luminosas.

Sagitario

La influencia de Saturno te llevará a una etapa de reflexión. Es probable que busques tranquilidad o momentos de soledad para reencontrarte contigo mismo. Alejarte del ruido y acercarte a la naturaleza será especialmente sanador y renovador.

Capricornio

Este día será especialmente positivo para fortalecer lazos familiares y sociales. Disfrutarás de la compañía de tus seres queridos, y podrías participar en reuniones o celebraciones que te llenarán de alegría. Las relaciones se verán fortalecidas bajo esta energía.

Acuario

Hoy querrás actuar según tus propias reglas y hacer lo que realmente te apetece, sin preocuparte demasiado por las opiniones ajenas. Estás cansado de sentirte limitado, y este día te invita a liberarte y reconectar con tu autenticidad.

Piscis

Tu estado de ánimo mejorará considerablemente, permitiéndote disfrutar de momentos llenos de optimismo y alegría. La energía del día favorece los vínculos afectivos, especialmente los familiares y sentimentales, brindándote paz y plenitud.

Con información de Mhoni Vidente

BB