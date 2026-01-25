Domingo, 25 de Enero 2026

Nana Calistar: Horóscopos para HOY 25 de enero de 2026

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Aries

El pasado sigue intentando arrastrarte, pero es momento de dejar de culparte por aquello que no puede ser cambiado.

Tauro

No lo pienses demasiado; cuando Tauro duda, puede perder oportunidades. Atrévete, aunque tengas miedo.

Géminis

No malgastes energía en personas que generan conflictos o mal humor; tu ánimo se verá afectado injustamente.

Cáncer

No temas perseguir lo que te motiva. Existe la posibilidad de emprender un negocio o iniciar un proyecto que brindará estabilidad a mediano plazo.

Leo

Tus capacidades están en su máximo potencial, pero es necesario superar las dudas. Todo lo que te propongas será alcanzable, siempre que evites sabotearte.

Virgo

La vida presentará oportunidades significativas, pero dependerá de ti aprovecharlas o dejarlas pasar por temor.

Libra

Se aproximan cambios positivos, como movimientos en el hogar o incluso la renovación de un vehículo. Algo se reorganiza y se renueva, generando la sensación de un verdadero avance.

Escorpión

Date la oportunidad de ser auténtico. Has cambiado demasiado para complacer a otros, lo que te ha dejado cansado, frustrado y triste. Ya no es momento de fingir.

Sagitario

Tu mente se encuentra saturada y, en ocasiones, la tristeza se intensifica. No guardes todo para ti; expresarte también contribuye a sanar.

Capricornio

Aprende que no todo se trata de ganar o perder; también es importante sanar.

Acuario

Si estás en busca de nuevas oportunidades de crecimiento, estas surgirán antes de lo que esperas.

Piscis

Disfruta más la vida y evita preocuparte por asuntos que ya no tienen importancia. Existen batallas que no se ganan luchando, sino soltando.

