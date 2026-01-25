Nana Calistar: Horóscopos para HOY 25 de enero de 2026

AriesEl pasado sigue intentando arrastrarte, pero es momento de dejar de culparte por aquello que no puede ser cambiado.TauroNo lo pienses demasiado; cuando Tauro duda, puede perder oportunidades. Atrévete, aunque tengas miedo.GéminisNo malgastes energía en personas que generan conflictos o mal humor; tu ánimo se verá afectado injustamente.CáncerNo temas perseguir lo que te motiva. Existe la posibilidad de emprender un negocio o iniciar un proyecto que brindará estabilidad a mediano plazo.LeoTus capacidades están en su máximo potencial, pero es necesario superar las dudas. Todo lo que te propongas será alcanzable, siempre que evites sabotearte.VirgoLa vida presentará oportunidades significativas, pero dependerá de ti aprovecharlas o dejarlas pasar por temor.LibraSe aproximan cambios positivos, como movimientos en el hogar o incluso la renovación de un vehículo. Algo se reorganiza y se renueva, generando la sensación de un verdadero avance.EscorpiónDate la oportunidad de ser auténtico. Has cambiado demasiado para complacer a otros, lo que te ha dejado cansado, frustrado y triste. Ya no es momento de fingir.SagitarioTu mente se encuentra saturada y, en ocasiones, la tristeza se intensifica. No guardes todo para ti; expresarte también contribuye a sanar.CapricornioAprende que no todo se trata de ganar o perder; también es importante sanar.AcuarioSi estás en busca de nuevas oportunidades de crecimiento, estas surgirán antes de lo que esperas.PiscisDisfruta más la vida y evita preocuparte por asuntos que ya no tienen importancia. Existen batallas que no se ganan luchando, sino soltando.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP