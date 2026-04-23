Mhoni Vidente: Horóscopo hoy jueves 23 de abril

Este jueves 23 de abril llega con energías intensas, movimientos favorables en el amor, oportunidades laborales inesperadas y decisiones clave para muchos signos del zodiaco. De acuerdo con las predicciones compartidas por Mhoni Vidente, es un día ideal para cerrar ciclos, atraer abundancia y confiar en la intuición.

Aries

Es momento de lanzarte por ese proyecto que llevas tiempo pensando. La energía estará de tu lado para tomar decisiones importantes. En el amor, alguien busca acercarse nuevamente.

Tauro

Tu signo entra en una etapa de estabilidad económica. Podría aparecer una oportunidad financiera antes del mediodía. Si alguien del pasado regresa, analiza si realmente vale la pena abrir esa puerta otra vez.

Géminis

Recibirás noticias positivas relacionadas con trabajo o dinero. Tu carisma estará elevado y eso atraerá nuevas amistades. Buen momento para renovar tu imagen y hacer cambios personales.

Cáncer

Debes cuidar tu energía emocional. No cargues problemas ajenos y pon límites claros. En pareja, una conversación sincera ayudará a sanar heridas del pasado.

Leo

Tu liderazgo se hará notar este jueves. Podrías recibir una propuesta interesante en lo profesional. En el amor, una sorpresa te devolverá la ilusión.

Virgo

Todo lo que has planeado comienza a tomar forma. Es día de organización, estrategia y disciplina. Un familiar buscará tu consejo.

Libra

Necesitas equilibrio en tus decisiones. No sigas postergando aquello que sabes que debes resolver. Evita compras impulsivas y cuida tu dinero.

Escorpio

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Si algo no te vibra bien, aléjate. También es un día ideal para resolver conflictos sentimentales.

Sagitario

La rutina comienza a pesarte, por lo que un cambio de ambiente te caerá perfecto. Hay buenas noticias en temas laborales y posibilidad de viaje próximo.

Capricornio

Tu esfuerzo empieza a rendir frutos. Recibirás reconocimiento o noticias positivas en trabajo y finanzas. También es buen día para arreglar pendientes legales.

Acuario

Ideas nuevas y proyectos creativos estarán favorecidos. Una propuesta laboral o negocio podría aparecer muy pronto. Mantente abierto al cambio.

Piscis

Es tiempo de madurar emocionalmente y dejar atrás lo que ya no suma. Se marcan ingresos extra y oportunidades para crecer profesionalmente.

Con información de Mhoni Vidente

BB