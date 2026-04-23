Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero hoy jueves 23 de abril

Este jueves 23 de abril llega con una energía especial para varios signos del zodiaco. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, los astros favorecerán especialmente los temas del amor, la estabilidad económica y las oportunidades inesperadas. Para algunos, será un día ideal para iniciar relaciones, fortalecer vínculos sentimentales o recibir noticias positivas relacionadas con el dinero.

Si estabas esperando un golpe de suerte, quizá tu signo se encuentra entre los más beneficiados de la jornada.

Tauro

Tauro será uno de los signos más afortunados este jueves. En el amor, habrá reconciliaciones, acercamientos y posibilidades de comenzar una relación estable. En lo económico, podría llegar un ingreso extra o una oportunidad laboral importante que ayude a mejorar tus finanzas.

Leo

La energía de Leo brillará con fuerza. En el amor, atraerás miradas y tendrás gran magnetismo para conquistar o fortalecer tu relación actual. En el dinero, se visualizan avances profesionales, reconocimientos y buenas noticias relacionadas con trabajo.

Libra

Libra tendrá una jornada positiva en lo sentimental. Las parejas encontrarán armonía y quienes están solteros podrían conocer a alguien especial. En temas económicos, será un buen momento para ordenar cuentas y recibir propuestas interesantes.

Capricornio

Capricornio verá recompensado su esfuerzo. En el amor, la estabilidad será clave y podrían darse conversaciones importantes para formalizar relaciones. En el dinero, llegan oportunidades de crecimiento, pagos pendientes o mejoras laborales.

Piscis

Piscis estará rodeado de buenas vibras este jueves. En el amor, se abren caminos para sanar heridas emocionales y comenzar una etapa más feliz. En el aspecto económico, podrían presentarse nuevas entradas de dinero o negocios favorables.

Mhoni Vidente recomienda a estos signos actuar con decisión, confiar en su intuición y no dejar pasar oportunidades, ya que la energía astral estará de su lado durante este jueves.

Números de la suerte hoy

7, 14, 21, 23 y 40.

Colores de la abundancia

Rojo, dorado y azul celeste.

Con información de Mhoni Vidente

BB