Estas son las lecturas que Mhoni Vidente comparte para los signos del zodiaco este domingo, a través de las cartas del tarot. Las interpretaciones ofrecen señales sobre procesos personales, energía emocional y decisiones importantes que podrían presentarse en los próximos días. A continuación, el mensaje para cada signo.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La presencia de la carta de “El Sol” marca una etapa propicia para liberar resentimientos, practicar el perdón y fortalecer relaciones con personas cercanas. El día favorece la reconciliación y la armonía con familiares y amistades importantes.

Número de la suerte: 09

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se perfilan cambios imprevistos junto con propuestas que podrían modificar tus planes. La jornada resulta favorable para comenzar a estructurar objetivos y organizar lo que deseas concretar el próximo año.

Número de la suerte: 21

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

“La Templanza” se manifiesta aportando serenidad y equilibrio. Es un buen momento para disfrutar la calma, reducir el ritmo y dedicar tiempo a quienes realmente tienen un lugar importante en tu vida.

Número de la suerte: 11

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El mensaje del día invita a sanar y perdonar. Es una oportunidad para cerrar ciclos con personas o situaciones que ya no suman y abrir espacio a nuevas experiencias junto a tus seres queridos.

Número de la suerte: 15

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Las cartas señalan un periodo favorable en el que la fortuna acompaña tus deseos. Compartir momentos con amigos y familia será clave para aprovechar al máximo esta energía positiva.

Número de la suerte: 01

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Con la influencia de “El Mundo”, se anuncian transformaciones importantes. Es tiempo de dejar atrás la comodidad, aceptar los cambios y avanzar hacia metas que antes parecían lejanas.

Número de la suerte: 12

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las situaciones comienzan a ordenarse y los conflictos encuentran solución. Los desacuerdos del pasado pierden fuerza, lo que te permitirá reconectar contigo y replantear tus planes personales.

Número de la suerte: 05

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La energía de “El Ermitaño” impulsa a dejar atrás miedos y asumir nuevos desafíos. Iniciar desde cero puede resultar positivo, especialmente cuando una persona cercana busca tu apoyo.

Número de la suerte: 26

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La tranquilidad y el optimismo estarán presentes. Es un buen momento para cerrar etapas, planear el siguiente año y tomar estos días como una pausa para recargar energía y reflexionar.

Número de la suerte: 32

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Las cartas señalan un periodo asociado al éxito y los logros. Mantener el control y la constancia será clave para continuar con tus planes. Se aproxima una etapa favorable para atraer buena energía.

Número de la suerte: 06

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El tarot sugiere soltar aquello que ya no está en sintonía contigo. No aferrarte a personas o situaciones será fundamental, mientras una noticia inesperada podría generar sorpresa.

Número de la suerte: 15

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

“La carta de “El Juicio” anuncia un proceso de renovación. Se avecinan cambios que traerán nuevas energías, ideales para reconectar contigo mismo y replantear proyectos personales.

Número de la suerte: 17

Con información de Mhoni Vidente

