Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de diciembre de 2025

AriesRecibirás un ingreso adicional que representará un alivio significativo, especialmente para liquidar una deuda que te ha generado preocupación constante, insomnio y un notable desgaste emocional.TauroEs un momento propicio para priorizar tu bienestar emocional, dejar atrás aquello que ha afectado tu tranquilidad y comenzar a tratarte con mayor amor propio y respeto.GéminisSe anticipan posibles discusiones familiares derivadas de malentendidos, por lo que será importante reflexionar antes de hablar y evitar reaccionar desde el enojo.CáncerEvita seguir depositando tu confianza en personas que únicamente te han generado conflictos y desgaste emocional. Aprende a cerrar ciclos sin culpa y a establecer límites claros y firmes.LeoTodo esfuerzo que realices tendrá su recompensa, aun cuando en ocasiones parezca que la vida no responde a tus intentos.VirgoSé prudente respecto a las personas con las que te relacionas, ya que no todos quienes muestran una sonrisa desean tu bienestar. Algunas disfrutan generar duda, menoscabar tu autoestima o atribuirte culpas que no te corresponden.LibraNo descuides a tu familia, ya que, aunque no siempre lo expresen, necesitan tu presencia. Son quienes han permanecido a tu lado en los momentos difíciles; por ello, esfuérzate por brindarles tiempo de calidad y atención.EscorpiónDeja de asumir culpas por el pasado y de preocuparte por un futuro que aún no se ha manifestado.SagitarioSi en el pasado fuiste traicionado, fue consecuencia de confiar excesivamente y asumir que los demás actuarían con la misma integridad que tú.Capricornio Ha llegado el momento de reunir fortaleza y alejar de tu vida a quienes únicamente te deprimen y menoscaban tu bienestar.AcuarioUn proyecto que has mantenido durante meses comienza finalmente a dar resultados, aunque tu cuerpo requerirá descanso debido al cansancio acumulado y a molestias musculares.PiscisSe avecinan cambios en el ámbito laboral, junto con un aumento en la carga de trabajo; por ello, es recomendable organizarte adecuadamente y evitar asumir más responsabilidades de las necesarias.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP