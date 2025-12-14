Domingo, 14 de Diciembre 2025

Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de diciembre de 2025

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Aries

Recibirás un ingreso adicional que representará un alivio significativo, especialmente para liquidar una deuda que te ha generado preocupación constante, insomnio y un notable desgaste emocional.

Tauro

Es un momento propicio para priorizar tu bienestar emocional, dejar atrás aquello que ha afectado tu tranquilidad y comenzar a tratarte con mayor amor propio y respeto.

Géminis

Se anticipan posibles discusiones familiares derivadas de malentendidos, por lo que será importante reflexionar antes de hablar y evitar reaccionar desde el enojo.

Cáncer

Evita seguir depositando tu confianza en personas que únicamente te han generado conflictos y desgaste emocional. Aprende a cerrar ciclos sin culpa y a establecer límites claros y firmes.

Leo

Todo esfuerzo que realices tendrá su recompensa, aun cuando en ocasiones parezca que la vida no responde a tus intentos.

Virgo

Sé prudente respecto a las personas con las que te relacionas, ya que no todos quienes muestran una sonrisa desean tu bienestar. Algunas disfrutan generar duda, menoscabar tu autoestima o atribuirte culpas que no te corresponden.

Libra

No descuides a tu familia, ya que, aunque no siempre lo expresen, necesitan tu presencia. Son quienes han permanecido a tu lado en los momentos difíciles; por ello, esfuérzate por brindarles tiempo de calidad y atención.

Escorpión

Deja de asumir culpas por el pasado y de preocuparte por un futuro que aún no se ha manifestado.

Sagitario

Si en el pasado fuiste traicionado, fue consecuencia de confiar excesivamente y asumir que los demás actuarían con la misma integridad que tú.

Capricornio 

Ha llegado el momento de reunir fortaleza y alejar de tu vida a quienes únicamente te deprimen y menoscaban tu bienestar.

Acuario

Un proyecto que has mantenido durante meses comienza finalmente a dar resultados, aunque tu cuerpo requerirá descanso debido al cansancio acumulado y a molestias musculares.

Piscis

Se avecinan cambios en el ámbito laboral, junto con un aumento en la carga de trabajo; por ello, es recomendable organizarte adecuadamente y evitar asumir más responsabilidades de las necesarias.

