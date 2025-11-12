Miércoles, 12 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | Horóscopos

Nana Calistar: Horóscopos para HOY 12 de noviembre de 2025

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Por: Elsy Angélica Elizondo

Conoce lo que le depara a tu signo este día. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Conoce lo que le depara a tu signo este día. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries 

Tu temperamento puede encenderse con facilidad. Cuando algo te molesta, lo expresas sin filtros, aunque a veces te arrepientas después. Aprende que no todo se resuelve con confrontación; el silencio y una actitud serena pueden lograr mucho más que las palabras dichas con enojo. 

Tauro 

Eres como un volcán: aparentas calma, pero cuando algo te supera, nadie puede detenerte. Tus cambios de humor pueden afectar a quienes te rodean sin que lo notes. Procura cuidar tus palabras, porque podrías herir a quien más te quiere sin proponértelo. 

Géminis 

Eres libre, cambiante y difícil de comprender. Te entusiasmas con facilidad, pero también dudas rápido de tus decisiones. Disfrutas sentirte deseado, aunque a veces ese juego te aleja de quien realmente te valora. 

Cáncer 

Tu corazón es inmenso, aunque lo escondas tras una coraza. A veces aparentas fortaleza, pero eres profundamente sensible. Si estás en pareja, evita querer controlar todo; el amor crece mejor con libertad y confianza. 

Leo 

Tienes un corazón generoso y una calidez que ilumina a todos. Das amor sin medida, pero cuando no recibes lo mismo, te apagas con facilidad. Aprende a dosificar tus entregas: el amor no debe agotarte. 

Virgo 

Personas del pasado podrían intentar volver, pero ya no estás para repetir historias que te lastimaron. No aceptes decepciones disfrazadas de segundas oportunidades. Eres noble, pero también sabes poner límites: quien falló una vez, puede volver a hacerlo. 

Libra 

Si estás en una relación, procura mantener la estabilidad emocional. Tus cambios de humor pueden confundir a tu pareja, que no siempre sabe cómo reaccionar. El amor se equilibra cuando dejas de intentar tener siempre la razón y eliges la armonía. 

Escorpión 

Antes de buscar nuevas conquistas, reflexiona sobre lo que ofreces tú. Te atrae lo intenso y lo prohibido, pero después te duele cuando las cosas no salen como esperabas. Busca relaciones que te den profundidad, no solo pasión momentánea. 

Sagitario 

Tu energía y entusiasmo son admirables, pero a veces dispersos. Si enfocaras esa fuerza en una sola dirección, lograrías grandes cosas. Eres aventurero y libre, aunque tu propio impulso puede sabotearte si no aprendes a sostener tus metas. 

Capricornio 

Tu constancia es admirable, pero últimamente te sientes agotado. Estás cargando responsabilidades que no te corresponden y eso ha drenado tu energía. Suelta lo que no puedes controlar y permite que el descanso también sea parte del avance. 

Acuario 

Tu espíritu independiente es tu mayor virtud, pero también puede volverse un muro. Hacer las cosas a tu manera te da libertad, aunque si no aprendes a compartir el camino, podrías terminar sintiéndote solo. 

Piscis 

Tu corazón es inmensamente compasivo, pero a veces confundes amor con rescate. Das más de lo que recibes y atraes a personas que se aprovechan de tu bondad. Aprende a cuidar tu energía: no todos merecen tu entrega incondicional. 

Con información de Nana Calistar. 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones