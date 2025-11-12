Miércoles, 12 de Noviembre 2025

Signos con suerte en el amor y dinero hoy miércoles 12 de noviembre según Mhoni Vidente

La suerte favorece a los que hacen, no solo a los que esperan. Que este día sea de avances, conexiones auténticas y abundancia compartida

Por: Brenda Barragán

Este miércoles 12 de noviembre de 2025 viene con un impulso vibrante para varios signos que abran sus alas tanto en el amor como en lo económico. Los signos mencionados (Tauro, Géminis, Virgo, Escorpio y Acuario) tienen una ventaja especial, según Mhoni Vidente. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Según Mhoni Vidente, este miércoles es un día cargado de energía para transformación, acción y nuevas oportunidades. Las cartas del tarot indican que es momento de dar pasos decisivos, abrir el corazón y dirigirse con determinación hacia lo que quieres. 

A continuación te presento los signos que se perfilan con mayor suerte en los ámbitos del amor y del dinero, y qué deberán tener en cuenta para aprovechar esa ventaja.

Tauro

  • Dinero/Trabajo: Este signo tiene una jornada llena de energía positiva y buena fortuna económica. 
  • Amor: En lo sentimental hay una sorpresa agradable, un cambio que eleva. 
  • Consejo clave: Mantén la calma, evita discusiones en lo laboral, y abre tu corazón.
  • Pista de color/números: Color: verde esmeralda. Números: 08, 14, 29. 

Géminis

  • Dinero/Trabajo: Buen momento para decisiones importantes y oportunidades. 
  • Amor: Alguien del pasado podría aparecer o se abre posibilidad de conexión emocional. 
  • Consejo clave: Confía en tu ingenio y creatividad, no te quedes esperando.
  • Pista de color/números: Color: azul cielo. Números: 05, 17, 31. 

Virgo

  • Dinero/Trabajo: Día perfecto para organizar finanzas y proyectos — la fortuna está de tu lado. 
  • Amor: Podrías recibir una muestra de cariño sincera; buen momento sentimentalmente. 
  • Consejo clave: Aprovecha para poner orden, tener claridad, abrir paso a lo nuevo.
  • Pista de color/números: Color: marrón. Números: 02, 13, 27. 

Escorpio

  • Dinero/Trabajo: Los astros favorables te impulsan; estás en una fase productiva y de reconocimiento. 
  • Amor: Buen momento para aclarar malentendidos y abrir un nuevo ciclo. 
  • Consejo clave: Aunque la energía es buena, sé prudente y evita tomarte todo a la ligera.
  • Pista de color/números: Color: negro. Números: 01, 18, 30. 

Acuario

  • Dinero/Trabajo: Noticias alentadoras en lo profesional; iniciativa favorecida. 
  • Amor: Alguna confesión sincera podría aparecer en tu vida sentimental. 
  • Consejo clave: Cierra etapas viejas, abre a lo nuevo; tu intuición está afilada.
  • Pista de color/números: Color: turquesa. Números: 11, 24, 32. 

La clave será actuar con determinación, escuchar tu intuición, y no quedarte paralizado por el miedo o la indecisión.

Con información de Mhoni Vidente

