Según Mhoni Vidente, este miércoles es un día cargado de energía para transformación, acción y nuevas oportunidades. Las cartas del tarot indican que es momento de dar pasos decisivos, abrir el corazón y dirigirse con determinación hacia lo que quieres.

A continuación te presento los signos que se perfilan con mayor suerte en los ámbitos del amor y del dinero, y qué deberán tener en cuenta para aprovechar esa ventaja.

Tauro

Dinero/Trabajo: Este signo tiene una jornada llena de energía positiva y buena fortuna económica.

Amor: En lo sentimental hay una sorpresa agradable, un cambio que eleva.

Consejo clave: Mantén la calma, evita discusiones en lo laboral, y abre tu corazón.

Pista de color/números: Color: verde esmeralda. Números: 08, 14, 29.

Géminis

Dinero/Trabajo: Buen momento para decisiones importantes y oportunidades.

Amor: Alguien del pasado podría aparecer o se abre posibilidad de conexión emocional.

Consejo clave: Confía en tu ingenio y creatividad, no te quedes esperando.

Pista de color/números: Color: azul cielo. Números: 05, 17, 31.

Virgo

Dinero/Trabajo: Día perfecto para organizar finanzas y proyectos — la fortuna está de tu lado.

Amor: Podrías recibir una muestra de cariño sincera; buen momento sentimentalmente.

Consejo clave: Aprovecha para poner orden, tener claridad, abrir paso a lo nuevo.

Pista de color/números: Color: marrón. Números: 02, 13, 27.

Escorpio

Dinero/Trabajo: Los astros favorables te impulsan; estás en una fase productiva y de reconocimiento.

Amor: Buen momento para aclarar malentendidos y abrir un nuevo ciclo.

Consejo clave: Aunque la energía es buena, sé prudente y evita tomarte todo a la ligera.

Pista de color/números: Color: negro. Números: 01, 18, 30.

Acuario

Dinero/Trabajo: Noticias alentadoras en lo profesional; iniciativa favorecida.

Amor: Alguna confesión sincera podría aparecer en tu vida sentimental.

Consejo clave: Cierra etapas viejas, abre a lo nuevo; tu intuición está afilada.

Pista de color/números: Color: turquesa. Números: 11, 24, 32.

La clave será actuar con determinación, escuchar tu intuición, y no quedarte paralizado por el miedo o la indecisión.

Con información de Mhoni Vidente

