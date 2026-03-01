Nana Calistar: Horóscopos para HOY 1 de marzo de 2026

Aries

Aries, no te desanimes si las cosas no resultan como las planeaste. No todo ocurre de inmediato, y a veces deseas resultados antes de que el esfuerzo dé frutos.

Tauro

Si planeas emprender un negocio o realizar una inversión, actúa con criterio y no guiado por la emoción. No firmes ningún documento sin leerlo detenidamente y no confíes únicamente en promesas atractivas. El dinero se gana con esfuerzo y puede perderse por descuidos.

Géminis

Es momento de tomar conciencia y asumir la responsabilidad de tu presente. Deja de atribuir al pasado los obstáculos de hoy; muchas de las situaciones que enfrentas son resultado de decisiones que tú mismo tomaste.

Cáncer

Aprende a disfrutar el presente. A menudo te preocupas por situaciones que ni siquiera han ocurrido. Muchas circunstancias se acomodan por sí solas cuando dejas de intentar controlar todo a tu alrededor. Permítete soltar un poco el timón y confiar en que las cosas seguirán su curso natural.

Leo

Este 1 de marzo de 2026 no es momento para quedarse lamentando heridas; es tiempo de sanar, recomponerte y avanzar con la frente en alto. Cuando decides brillar, incluso el sol parece apartarse para dejarte espacio.

Virgo

Las personas llegan, cumplen su papel y luego se van, y eso no altera el curso de la vida. No se termina el mundo cuando alguien se retira de tu vida; a veces, la vida quita para reorganizar y acomodar lo que realmente debe permanecer.

Libra

Libra, se avecinan decisiones trascendentales que influirán en tu futuro. No se trata de asuntos menores, sino de elecciones que pueden inquietarte, pero que también te impulsarán a crecer.

Escorpio

Modera tus cambios de humor y evita desquitarte con quienes no tienen culpa. A veces llevas tormentas internas y terminas afectando a quienes solo estaban pasando.

Sagitario

Se aproxima un viaje con amistades o, al menos, una escapada que te permitirá despejar la mente. Necesitas reír con libertad y expresarte con sinceridad, pero recuerda que no todo lo que piensas requiere ser dicho en voz alta.

Capricornio

No te dejes llevar únicamente por la felicidad momentánea que puedas estar experimentando. A veces, cuando todo parece acomodarse, bajas la guardia y descuidas asuntos importantes. Mantente firme, organizado y con los pies en la tierra.

Acuario

Es momento de actuar con prudencia respecto al dinero. Evita gastar más de lo que dispones, comienza a saldar deudas y organiza tus cuentas. La carga financiera que arrastras no desaparecerá por sí sola. Al poner en orden tus finanzas, también pones en orden tu mente.

Piscis

Es momento de dejar de depositar tu confianza ciegamente en quienes solo han generado dudas, migajas y malos momentos. No se trata de volverte desconfiado de todos, sino de mantener los ojos bien abiertos. No todos merecen tu ternura ilimitada; algunas personas buscan aprovecharse de tu nobleza.

