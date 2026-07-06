Aries

En cuestiones del amor, deja de intentar adivinar lo que la otra persona piensa. Si alguien te quiere, lo demuestra; si solo te busca cuando le conviene o necesita un favor, es momento de replantearte ese vínculo.

No naciste para mendigar atención ni conformarte con un cariño a medias. Quien realmente valore tu compañía encontrará la manera de quedarse, no de acumular pretextos.

Tauro

Tienes un corazón muy noble y eso nadie lo pone en duda, pero también has adquirido la costumbre de querer resolverle la vida a personas que ni siquiera agradecen tu esfuerzo. Ya es momento de poner límites. Si alguien quiere salir adelante, también debe hacer su parte, porque no puedes seguir desgastándote por quienes solo se acuerdan de ti cuando te necesitan.

Géminis

Siempre buscas quedar bien con la familia, las amistades, la pareja, los compañeros de trabajo e incluso con personas que apenas conoces. Sin embargo, cuando llega el momento de darte un gusto o descansar, aparece el remordimiento. Es tiempo de cambiar esa dinámica, porque nadie vendrá a rescatarte si tú mismo no comienzas a darte el lugar que mereces.

Cáncer

Si tienes pareja, deja de guardar lo que sientes por miedo a provocar una discusión. Hay situaciones que deben hablarse antes de convertirse en un problema mayor. No hagas suposiciones ni construyas conflictos a partir de escenarios que solo existen en tu mente. La confianza se fortalece con diálogo, no con silencios llenos de incertidumbre. Si ambos ponen de su parte, la relación saldrá fortalecida.

Leo

En el amor, deja de cargar con toda la responsabilidad de la relación. Si tienes pareja, ambos deben comprometerse por igual. No continúes justificando actitudes que sabes que no son saludables. El amor no debe sentirse como una prueba en la que solo una persona hace el esfuerzo. Esta semana será ideal para aclarar dudas, expresar expectativas y recuperar la complicidad que la rutina y las preocupaciones han ido desgastando.

Virgo

Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a acercarse de manera muy discreta. No llegará haciendo promesas extraordinarias ni buscando llamar la atención, pero poco a poco despertará tu interés. Evita comparar a esa persona con quienes te lastimaron en el pasado. Cada historia merece comenzar sin el peso de experiencias anteriores.

Libra

Si tienes pareja, deja de guardar aquello que te incomoda esperando que la otra persona lo descubra por sí sola. Nadie puede leer pensamientos. Expresa lo que sientes con claridad, pero también escucha con atención. Descubrirás que muchas diferencias surgieron por malos entendidos y no por falta de cariño.

Escorpio

Prepárate, porque alguien comenzará a despertar emociones que no esperabas experimentar. Al principio pensarás que solo se trata de una atracción pasajera, pero con el tiempo descubrirás que existe una conexión especial. No cierres la puerta por experiencias del pasado. Aunque alguna vez te rompieron el corazón, no todas las personas llegan con las mismas intenciones. Eso sí, entrega tu confianza de manera gradual.

Sagitario

No puedes seguir sacando a relucir errores de hace meses o incluso años en cada discusión. Si decidiste perdonar, hazlo de verdad. Y si no puedes hacerlo, lo más honesto será reconocer que esa relación ya no te hace feliz. Esta semana traerá conversaciones importantes que podrán fortalecer el vínculo, siempre que ambos hablen desde la sinceridad y no desde el orgullo.

Capricornio

Alguien comenzará a llamar tu atención de una forma muy distinta a las personas que antes despertaban tu interés. No será quien haga más ruido ni quien prometa maravillas, sino alguien que te transmitirá tranquilidad. No cierres esa posibilidad por prejuicios o porque aún cargas heridas del pasado. Esa etapa ya cumplió su propósito; ahora es momento de darte la oportunidad de escribir una historia diferente.

Acuario

En el amor llegan tiempos para hablar con claridad. Si tienes pareja, deja de esperar que adivine lo que sientes. Nadie puede leer pensamientos. Si algo te incomoda, exprésalo con respeto y evita convertir la conversación en una lista de reclamos. Recuerda que una relación necesita detalles, tiempo y compromiso de ambas partes. Si solo una persona está haciendo el esfuerzo, será momento de preguntarte si vale la pena continuar así.

Piscis

En el amor, los astros te invitan a dejar de conformarte con menos de lo que mereces. Si tienes pareja, es momento de expresar lo que realmente esperas de la relación. No guardes silencio por miedo a la reacción de la otra persona. Quien te ama de verdad también desea conocer lo que necesitas para sentirte pleno. Habrá una conversación que aclarará muchas dudas y permitirá fortalecer el vínculo, siempre que ambos actúen con honestidad.

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