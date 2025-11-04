Nana Calistar: Horóscopos para HOY 4 de noviembre de 2025

Aries

Aunque sueles mostrarte fuerte, también tienes momentos de vulnerabilidad. No repitas los errores del pasado ni te dejes llevar por la impulsividad, o podrías terminar lamentando haber caído en lo mismo otra vez.

Tauro

Mantente alerta, porque este mes podrías descubrir engaños o actitudes desleales en tu entorno laboral o personal. No dejes que eso te desestabilice; conserva la calma y demuestra tu fortaleza.

Géminis

Tu mente estará llena de pensamientos y dudas. No permitas que nadie te minimice ni que te releguen a un segundo plano. Aprende a poner límites y a valorar lo que ofreces, porque dar demasiado sin reciprocidad solo te agota.

Cáncer

Deja de esperar que los demás den el primer paso. Este mes es para soltar lo que ya no te hace bien y seguir adelante. Si alguien no valora lo que eres, permite que se aleje: el amor no se ruega.

Leo

Prepárate para recibir una noticia impactante sobre alguien importante para ti. Aunque la verdad pueda doler, te servirá para abrir los ojos y aceptar la realidad con la fortaleza que te caracteriza.

Virgo

El universo te invitará a ver con claridad lo que antes ignorabas. Se avecinan cambios positivos, sobre todo en el amor. Alguien que vive lejos podría estar pensando en ti más de lo que imaginas.

Libra

Cuida tus palabras, ya que podrías decir algo que genere malentendidos, especialmente con alguien que te interesa. Si estás sin pareja, este mes es ideal para salir de la rutina: el amor no llega si no haces nada por buscarlo.

Escorpión

Este mes tendrá altibajos: algunos días serás el centro de atención y otros parecerá que todos te evitan. No te lo tomes personal; las emociones ajenas no siempre tienen que ver contigo. Aprende a elegir a quién dedicar tu energía.

Sagitario

Deja atrás los deseos de revancha y enfócate en tu bienestar. La vida pondrá las cosas en su lugar sin que tengas que intervenir. Libérate del rencor y permite que la tranquilidad vuelva a ti.

Capricornio

Por fin llega una buena racha. Un viaje o experiencia fuera de la rutina te ayudará a reconectar contigo y a liberar cargas del pasado. Solo cuida tus pertenencias y mantente atento para evitar pérdidas.

Acuario

Administra bien tu dinero este mes. Evita compras impulsivas o gastos innecesarios, porque podrías arrepentirte más adelante. La estabilidad económica dependerá de tu disciplina.

Piscis

Noviembre trae movimientos emocionales intensos. Podrías verte envuelto en conflictos familiares o discusiones ajenas. No tomes partido ni opines sin conocer todos los detalles; mantenerte al margen será tu mejor defensa.

Con información de Nana Calistar.

EE