La reconocida astróloga Mhoni Vidente comparte lo que las cartas del tarot anuncian para cada signo durante los primeros días de noviembre. Descubre tus números, colores y día de la suerte, así como los mensajes que guiarán tu camino esta semana.

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Día afortunado: Viernes

Números: 02, 09 y 17

Colores: Blanco y azul

Este mes podrías recibir una oferta de tu antiguo empleo, fruto de las buenas relaciones que dejaste atrás. La carta del Sol te señala hacia dos oportunidades laborales que te harán avanzar. También cambiarás tu vehículo por uno más reciente y resolverás trámites migratorios. No compartas tus planes para mantener la buena energía. Un amor del pasado reaparece, pero el indicado aún está por llegar. Compatibilidad alta con Capricornio y Leo.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Día afortunado: Lunes

Números: 10, 21 y 26

Colores: Amarillo y rojo

Noviembre llega con una sorpresa económica que exigirá decisiones sensatas. La carta del Ermitaño te conduce hacia estabilidad y crecimiento financiero. Cuida tus niveles hormonales, duerme más y evita actuar por impulso. Mantén la constancia con la dieta y organiza tus pagos escolares. Un familiar propondrá un viaje y lograrás liquidar deudas pendientes.

Géminis (22 de mayo - 20 de junio)

Día afortunado: Miércoles

Números: 03, 05 y 32

Colores: Verde y blanco

Podrías realizarte un cambio estético que elevará tu autoestima; recuerda que tu imagen proyecta seguridad. El As de Oros predice prosperidad económica y nuevos comienzos laborales. Es un buen momento para ahorrar con miras a cambiar tu coche y tramitar una visa internacional. Habla con sinceridad en el amor y protege tu energía de personas envidiosas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Día afortunado: Lunes

Números: 07, 15 y 19

Colores: Naranja y amarillo

La carta de la Templanza te invita a avanzar sin prisa y con equilibrio. Este mes será perfecto para cerrar etapas, retomar estudios o iniciar una nueva rutina alimenticia. Los colores naranja y amarillo potenciarán tu ánimo. Evita presumir tus logros y cuida tus gastos para evitar fraudes. Podrías adoptar una mascota y recibirás noticias de viajes. En el amor, compatibilidad con Aries y Piscis.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Día afortunado: Viernes

Números: 13, 24 y 30

Colores: Rojo y blanco

La carta del Diablo resalta tu fortaleza interior. Durante este mes, avanzarás en trámites escolares y podrías planear una cirugía. Deja atrás relaciones tóxicas y enfócate en tu bienestar. Recibirás invitaciones para viajar y resolverás un asunto legal favorable. Mantén tu equilibrio físico y espiritual; la estabilidad económica está garantizada.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Día afortunado: Miércoles

Números: 45, 50 y 61

Colores: Naranja y amarillo

Noviembre, bajo la influencia del Juicio, será ideal para concluir pendientes y alcanzar metas. Es buen momento para estudiar comunicación o idiomas. Cuida tu presión arterial y colesterol. Podrías enfrentar cambios laborales y conocer sobre un divorcio familiar. Conecta con la naturaleza para renovar energías. Afinidad con Acuario y Géminis.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Día afortunado: Miércoles

Números: 07, 16 y 57

Colores: Azul y blanco

El crecimiento personal y profesional marcará este periodo. Avanzas con el trámite de tu título y consideras iniciar una maestría. Un proceso legal se resuelve a tu favor y podrías recibir invitaciones para viajar. La carta del Diablo te recuerda tu fuerza y la necesidad de protección espiritual. Ejercitarte fortalecerá tu cuerpo y mente. Compatibilidad amorosa con Sagitario y Libra.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Día afortunado: Jueves

Números: 02, 13 y 69

Colores: Verde y blanco

Eres el pilar de tu familia y tu ayuda siempre se multiplica. El Mago te guía para resolver conflictos antiguos y abrir caminos en temas legales o migratorios. Evita mostrar tu dinero y cuida garganta y pulmones. En el amor, tu conexión más fuerte será con Cáncer y Leo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día afortunado: Martes

Números: 25, 41 y 77

Colores: Rojo y azul fuerte

El Carruaje te impulsa a tomar decisiones sin temor. Este mes disfrutarás de reuniones con amigos y alegría en abundancia. A partir del 21 inicia tu ciclo de cumpleaños: celebra tu felicidad. Evita prestar dinero o involucrarte en discusiones viejas. Leo y Tauro son signos afines en el amor.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Día afortunado: Viernes

Números: 02, 06 y 30

Colores: Azul y amarillo

La carta del Emperador anuncia crecimiento profesional y la posibilidad de ocupar un cargo de liderazgo. Los cambios en el amor también serán positivos: te liberas de lazos pasados. Habrá viajes familiares y una etapa de abundancia. Aries y Tauro traen nuevas oportunidades sentimentales. Cuida tus riñones y salud íntima.

Acuario (21 de enero - 18 de febrero)

Día afortunado: Martes

Números: 06, 11 y 29

Colores: Blanco y azul

El As de Bastos augura éxito y prosperidad. Tu carga laboral aumentará, pero sabrás adaptarte. Es un excelente momento para emprender o buscar un nuevo empleo. Cuida tu sistema digestivo y evita esfuerzos físicos excesivos. Mantén la calma ante los cambios y procura descansar lo suficiente.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Día afortunado: Viernes

Números: 08, 19 y 24

Colores: Blanco y naranja

El número once influye en tu intuición y te guía a descubrir tu propósito. La carta de la Torre anuncia transformaciones importantes: mudanza o trabajo nuevo traerán prosperidad. Evita compartir demasiado para esquivar la envidia. Llega un amor sincero de Capricornio, Cáncer o Escorpión. Habrá ingresos extra y un viaje familiar que disfrutarás plenamente.

Con información de Mhoni Vidente

