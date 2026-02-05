Nace el podcast Disfonías, historias reales de la diversidad sexual en Jalisco

Disfonías: historias muy reales de la diversidad sexual en Jalisco es un proyecto sonoro que articula charlas, talleres y sesiones de escucha para explorar la narración de experiencias personales vinculadas a la diversidad sexual en el estado. Las actividades se desarrollarán durante febrero en el Edificio Arroniz, en el centro de Guadalajara, y funcionan como antesala del lanzamiento de un podcast construido a partir de relatos ya publicados, ahora trasladados al lenguaje del sonido.

El proyecto propone abrir espacios de reflexión en torno al derecho a la voz propia y a la construcción de memoria desde vivencias que históricamente han sido marginadas. A través de dinámicas participativas, busca acercar estos relatos tanto al público general como a la comunidad cultural y a los medios de comunicación, con énfasis en procesos de escucha colectiva y diálogo.

El proyecto está desarrollada por Iván Serrano Jáuregui, Mitzi Pineda y Rob Hernández, basada en historias del libro Sarao. Historias mexicanas LGBT+. El podcast forma parte de los proyectos beneficiados por la convocatoria Proyecta Producción 2025 de la Secretaría de Cultura Jalisco y plantea el uso del formato sonoro como una vía para ampliar la circulación de estas narraciones en plataformas digitales.

Iván Serrano Jáuregui, responsable del diseño sonoro, explicó que la idea surgió a partir del libro compilado por Roberto Hernández. “Todo inició cuando mi amigo Rob publicó la compilación de Crónicas de la diversidad sexual en Jalisco en la edición impresa que se llama Sarao y desde hace tiempo veníamos coqueteando con la idea de poder hacer estas historias a lo sonoro”, relató. Añadió que el proyecto tomó forma cuando decidieron trasladar los textos a un podcast e integrar a Mitzi Pineda al equipo para fortalecer la producción y ampliar el alcance de los contenidos.

El podcast está concebido como una primera temporada integrada por seis episodios. Serrano detalló que cada pieza aborda realidades distintas dentro del espectro de la diversidad sexual, desde voces gays y lésbicas hasta experiencias de personas asexuales y trans. “Lo que buscamos contar es cómo desde sus realidades, que son gestos de amor muy pequeños en comunidad, en familia, se hace resistencia”, señaló, y subrayó que estas historias dialogan con la persistencia de derechos que continúan siendo negados.

Sobre el trabajo sonoro, Serrano explicó que la producción de un episodio implica construir narrativas a partir de múltiples elementos. “Pensar en un episodio es pensar en atmósferas, sonidos, música, los efectos, incluso las voces y los silencios llegan a generar narrativas”, dijo, y describió el proceso como un trabajo que requiere investigación, paciencia y una lógica artesanal, tanto para el podcast como para la radio.

La primera muestra pública del proyecto fue una sesión de escucha en la que se presentó la pieza inicial, titulada El clóset con los pantalones rojos, protagonizada por Mauricio Preciado. La actividad incluyó un diálogo con el protagonista y una conversación abierta en torno a memoria, identidad y narración desde la experiencia personal. El estreno oficial del podcast está previsto para marzo de 2026, con difusión inicial a través del medio Ciudad Olinka, y con la intención de llegar también a la radio pública.

Mitzi Pineda, productora del podcast, destacó la trayectoria compartida con Serrano en el ámbito de la narración sonora. “Ver materializado ahora un proyecto en el que por fin nos adentramos desde el inicio en el diseño, en el pensar cómo lograrlo, ejecutarlo y ahora poder escucharlo con otras personas, es una cosa muy satisfactoria”, expresó. Para ella, el valor del proyecto radica en permitir que las personas protagonistas cuenten sus propias historias, sin priorizar métricas de consumo digital.

Pineda señaló que Disfonías se plantea como un ejercicio de escucha que busca detonar conversaciones. “Es un trabajo sensible donde el objetivo principal es dejar que las y los protagonistas cuenten sus propias historias y, con esa sensibilidad, crear piezas sonoras pensando en qué sociedades estamos viviendo”, afirmó. Desde su perspectiva, estos contenidos funcionan como catalizadores que permiten reflexionar colectivamente a partir de experiencias ajenas.

Sobre la primera pieza sonora, Pineda explicó que la historia de Mauricio Preciado se construye desde un lugar distinto al que suele asociarse con los relatos de la diversidad sexual. “Es una historia de amor, de un padre y una madre hacia un hijo”, dijo, y apuntó que la intención fue mostrar cómo el amor puede ser un punto de partida para pensar en otras formas de convivencia familiar y social, frente a contextos marcados por la violencia y la discriminación.

Rob Hernández, por su parte, habló de la dimensión visual que acompañará al proyecto. “Cada historia va a ir acompañada por una ilustración elaboradas por artistas queer, y queremos ver si podemos hacer una especie de exposición sonora”, comentó. La propuesta incluye carteles con códigos QR que funcionen como antesala de los relatos y permitan acceder a los contenidos sonoros.

Hernández añadió que el objetivo es generar cruces entre lo visual y lo sonoro, así como propiciar espacios de diálogo posteriores a las escuchas. La idea es que el proyecto no se limite al formato del podcast, sino que se extienda a conversaciones, retroalimentaciones y experiencias presenciales que mantengan vivo el contenido y permitan distintas formas de apropiación.

Como parte del programa, el viernes 20 de febrero se realizará la charla “Yo puedo contar mi propia historia, gracias”, con la participación de Abel Vidrio y Mitzi Pineda, enfocada en la autonomía narrativa y el derecho a la representación. Ese mismo día se impartirá el taller “Fuerte, cercano y claro: narrar una noticia”, a cargo de Mitzi Pineda e Iván Serrano Jáuregui, centrado en la narración periodística con enfoque humano y ético. Ambas actividades tendrán lugar en el Edificio Arroniz.

YC