Guadalajara se suma a la nueva gira internacional de Enrique Bunbury

Guadalajara será una de las paradas del Nuevas Mutaciones Tour, la nueva gira internacional anunciada por Enrique Bunbury, con la que el cantante español volverá a los escenarios mexicanos este año. El concierto en la capital jalisciense está programado para el 21 de octubre, como parte del arranque del recorrido que comenzará en México antes de extenderse por América Latina, Estados Unidos y España.

La gira contempla 16 conciertos y tendrá su inicio el 10 de octubre en Puebla. Posteriormente, Bunbury ofrecerá dos presentaciones en la Ciudad de México, los días 12 y 15 de octubre, antes de trasladarse a Guadalajara. Tras su paso por México, el tour continuará en San José el 26 de octubre y seguirá por Bogotá el 29 del mismo mes.

El itinerario internacional incluye fechas en Buenos Aires el 4 de noviembre, Lima el día 7 y Santiago de Chile el 9. En Estados Unidos, Bunbury se presentará en Nueva York los días 12 y 14 de noviembre, en Highland el 17 y en Los Ángeles el 21. La gira regresará a España en diciembre, con conciertos en Madrid el día 4, Valencia el 7 y un cierre en Zaragoza el 12 de diciembre.

El concierto en Guadalajara se suma a las presentaciones que el músico realizará en México como parte del lanzamiento de su próximo material discográfico. El cantante confirmó que su nuevo álbum llevará por título De un siglo anterior, cuya publicación está prevista para el 17 de abril de 2026. Este disco marcará una nueva etapa dentro de su trayectoria en solitario.

Como adelanto de ese trabajo, Bunbury dio a conocer recientemente el sencillo Creer que se puede creer, el tercero previo al lanzamiento del álbum. La canción aborda la reflexión sobre la fe en uno mismo, el camino elegido y la búsqueda de sentido frente a la incertidumbre , temas que han estado presentes de forma recurrente en su obra reciente.

