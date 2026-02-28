En una de las operaciones más resonantes de los últimos años en la industria del entretenimiento, Paramount Skydance Corporation y Warner Bros. Discovery firmaron ayer un acuerdo definitivo de fusión que oficializa la compra de la segunda por parte de la primera en una transacción valuada en 110 mil millones de dólares. La noticia sacudió a Hollywood y al mercado audiovisual global, donde el reordenamiento de fuerzas parece lejos de concluir.

El entendimiento establece que Paramount adquirirá la totalidad de las acciones en circulación de WBD a un precio de 31 dólares en efectivo por acción. La operación fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y, de no mediar contratiempos, se prevé su cierre durante el tercer trimestre de 2026. Antes, deberá obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes y el aval de los accionistas de WBD, cuya votación está prevista para comienzos de la primavera de ese mismo año.

El acuerdo contempla, además, un mecanismo de compensación para los accionistas en caso de demoras: si la transacción no se hubiera completado antes del 30 de septiembre, se abonará una comisión de 0.25 dólares por acción por cada trimestre adicional hasta la concreción del cierre. La cláusula busca ofrecer certidumbre en un contexto de creciente escrutinio antimonopolio sobre las grandes fusiones del sector.

Más allá de los números, la compañía combinada aspira a consolidarse como un actor de “primer nivel” en medios y entretenimiento, con presencia integrada en estudios de cine y televisión, plataformas de streaming y señales lineales. En ese conglomerado quedarán comprendidos activos de peso como Warner Bros. Studios, la plataforma HBO Max y cadenas de cable de alcance global como CNN, entre otras propiedades estratégicas.

Uno de los puntos más sensibles del pacto refiere al modelo de distribución cinematográfica. La empresa fusionada se compromete a que cada película producida por WBD tenga un estreno completo en salas, con una ventana mínima de 45 días a nivel mundial antes de su disponibilidad en video bajo demanda. La intención declarada es extender ese plazo a entre 60 y 90 días -o incluso más- en los títulos más exitosos, con el objetivo de maximizar audiencias y rendimiento en taquilla antes del desembarco en plataformas por suscripción.

Asimismo, se proyecta una producción anual de al menos 30 películas destinadas a la exhibición en cines, alineándose con los estándares tradicionales de la industria. La decisión aparece como una señal hacia exhibidores y creadores, en un momento en que la discusión sobre las “ventanas” de explotación comercial volvió al centro del debate tras la aceleración del streaming durante la pandemia.

El cierre del acuerdo se produjo apenas dos días después de que Netflix se retirara de la puja por los activos de WBD. La plataforma había presentado previamente una oferta que valoraba los estudios y negocios de transmisión en directo de la compañía en 27.75 dólares por acción, en el marco de una alianza preliminar que estimaba esos activos en 72 mil millones de dólares y un valor empresarial cercano a los 82 mil 700 millones. La contraoferta de Paramount terminó por inclinar la balanza.

En el sector, la retirada de Netflix y la incertidumbre en torno a la gestión de las ventanas intermedias habían alimentado inquietudes sobre el futuro del modelo de ingresos cinematográficos y la sostenibilidad de las salas. El compromiso explícito con estrenos amplios en cines busca disipar parte de esas dudas, aunque persisten interrogantes sobre cómo impactará la concentración en la diversidad de contenidos y en las condiciones de negociación con talentos y productores independientes.

Paramount anunció que ofrecerá una conferencia telefónica y una transmisión en vivo el próximo 2 de marzo para detallar los alcances del acuerdo y responder a inversores y analistas. Hasta entonces, la fusión ya plantea un interrogante de fondo: si la creación de un gigante global ampliará efectivamente las opciones para el público o si, por el contrario, profundizará la concentración en un mercado cada vez más dominado por unos pocos jugadores con capacidad de moldear qué historias llegan -y cómo- a las pantallas del mundo.

