Mhoni Vidente: Horóscopo hoy sábado 28 de febrero

Este sábado marca el cierre de febrero, un día en el que las energías astrológicas invitan a reflexionar, cerrar ciclos y prepararse para un nuevo comienzo en marzo. La astróloga señala que será un momento decisivo para tomar decisiones importantes, liberar pensamientos negativos y dejar atrás lo que ya no aporta.Según las predicciones, rituales sencillos como encender una veladora para atraer buena vibra o cortar el cabello pueden ayudar a comenzar marzo con mayor claridad y energía positiva.Cierra febrero trabajando duro, pero pronto verás frutos de ese esfuerzo. Se recomienda encender una veladora roja y alejar pensamientos negativos para recibir marzo con energía renovada.Este fin de semana lograrás lo que te propones, aún si toma tiempo. Cuida tu salud bebiendo agua y evita malas vibras. Colocar una veladora blanca y girasoles en casa puede atraer tranquilidad.Debes dejar de idealizar situaciones que no funcionan y seguir tu camino con una actitud clara. Se visualiza un fin de semana alegre, aunque es importante protegerte de personas negativas.Tienes amistades sanas a tu alrededor, pero necesitas limpiar tu energía y dedicarte más tiempo. Marzo podría ser un buen mes para ti si cuidas tu bienestar.Esta jornada es ideal para hacer una limpia energética y dejar atrás malas vibras. Las relaciones personales cobran importancia y este fin de semana será familiar y relajado.Habrá momentos de fiesta, pero también necesitas resolver asuntos económicos pendientes con enfoque y responsabilidad. Marzo te promete abundancia si te concentras.Tu energía está en equilibrio para atraer prosperidad, amor y salud. Este 28 de febrero es un día propicio para tomar decisiones firmes y hacer cambios importantes en tu vida.Estas energías te invitan a soltar sentimientos negativos y organizar tu entorno físico para mejorar tu bienestar general.Hay abundancia en camino, pero debes dejar de enfocarte en lo negativo y concentrarte en lo que realmente quieres para tu futuro.Aunque marzo será tu mejor día, el cierre de febrero es decisivo para mentalizarte en tus objetivos. Organiza tus ideas y mantén la energía enfocada.Este sábado te ayuda a cerrar ciclos y comenzar a alinear tu energía con tus metas personales. Mantén la mente abierta al crecimiento.Celebras tu cumpleaños con energías positivas y buena salud. Aprovecha esta jornada para visualizar tus deseos para marzo y abrirte a nuevas experiencias.Con información de Mhoni VidenteBB