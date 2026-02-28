Mhoni Vidente: Horóscopo hoy sábado 28 de febrero

Este sábado marca el cierre de febrero, un día en el que las energías astrológicas invitan a reflexionar, cerrar ciclos y prepararse para un nuevo comienzo en marzo. La astróloga señala que será un momento decisivo para tomar decisiones importantes, liberar pensamientos negativos y dejar atrás lo que ya no aporta.

Según las predicciones, rituales sencillos como encender una veladora para atraer buena vibra o cortar el cabello pueden ayudar a comenzar marzo con mayor claridad y energía positiva.

Aries

Cierra febrero trabajando duro, pero pronto verás frutos de ese esfuerzo. Se recomienda encender una veladora roja y alejar pensamientos negativos para recibir marzo con energía renovada.

Tauro

Este fin de semana lograrás lo que te propones, aún si toma tiempo. Cuida tu salud bebiendo agua y evita malas vibras. Colocar una veladora blanca y girasoles en casa puede atraer tranquilidad.

Géminis

Debes dejar de idealizar situaciones que no funcionan y seguir tu camino con una actitud clara. Se visualiza un fin de semana alegre, aunque es importante protegerte de personas negativas.

Cáncer

Tienes amistades sanas a tu alrededor, pero necesitas limpiar tu energía y dedicarte más tiempo. Marzo podría ser un buen mes para ti si cuidas tu bienestar.

Leo

Esta jornada es ideal para hacer una limpia energética y dejar atrás malas vibras. Las relaciones personales cobran importancia y este fin de semana será familiar y relajado.

Virgo

Habrá momentos de fiesta, pero también necesitas resolver asuntos económicos pendientes con enfoque y responsabilidad. Marzo te promete abundancia si te concentras.

Libra

Tu energía está en equilibrio para atraer prosperidad, amor y salud. Este 28 de febrero es un día propicio para tomar decisiones firmes y hacer cambios importantes en tu vida.

Escorpio

Estas energías te invitan a soltar sentimientos negativos y organizar tu entorno físico para mejorar tu bienestar general.

Sagitario

Hay abundancia en camino, pero debes dejar de enfocarte en lo negativo y concentrarte en lo que realmente quieres para tu futuro.

Capricornio

Aunque marzo será tu mejor día, el cierre de febrero es decisivo para mentalizarte en tus objetivos. Organiza tus ideas y mantén la energía enfocada.

Acuario

Este sábado te ayuda a cerrar ciclos y comenzar a alinear tu energía con tus metas personales. Mantén la mente abierta al crecimiento.

Piscis

Celebras tu cumpleaños con energías positivas y buena salud. Aprovecha esta jornada para visualizar tus deseos para marzo y abrirte a nuevas experiencias.

Con información de Mhoni Vidente

BB