La plataforma musical de streaming y entretenimiento esta a punto de lanzar uno de los eventos digitales más esperados del año, el Spotify Wrapped 2025.

A escasos días de que la aplicación más popular de música a nivel internacional, le otorgue a sus usuarios una lista personalizada para celebrar su año a través de canciones, una pregunta importante ha surgido: ¿De qué fecha a que fecha, la app de música toma en cuenta al momento de elaborar el Spotify Wrapped?

Este evento suele medir con regularidad los siguientes parámetros:

Las mejores canciones y artistas

Géneros musicales favoritos

Total de minutos escuchados

Rasgos de la personalidad de escucha

Podcasts más escuchados

La incertidumbre es creciente en los usuarios de Spotify debido a que no se sabe con exactitud hasta que fecha toma en cuenta la aplicación para realizar este resumen de recuerdos musicales, sin embargo, aquí te informamos un aproximado de los datos de escucha que suele rastrear la plataforma.

Se sabe que Spotify suele rastrear lo que cada persona reproduce desde el 1 de enero hasta finales de octubre o principios de noviembre. En esta edición se tiene estimado que el periodo de seguimiento concluya el 20 de noviembre. Pero ¿qué pasa con tus reproducciones del mes de diciembre? No te preocupes, estos datos serán recabados para el año siguiente.

