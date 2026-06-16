El regreso de Maná a la ciudad tendrá un impacto que irá más allá de la música. La banda anunció que el pago que recibirá por su concierto gratuito del 17 de junio en La Minerva, en el marco del Mundial, será destinado a la plantación de árboles en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y municipios como Puerto Vallarta, como parte de su compromiso ambiental.

“Las ganancias que nos pasó el Gobierno las regresamos a los árboles de Jalisco. Vamos a hacer una plantación masiva. Creemos que la causa más importante ahorita es revertir el cambio climático a través de la siembra de árboles y la disminución del CO2. No es un discurso, es una realidad, y debemos dejar un mejor futuro a nuestros hijos y nietos”, expresó Fher Olvera durante una rueda de prensa.

El vocalista detalló que la iniciativa se realizará en colaboración con autoridades estatales. Maná mantiene un vivero en Ahuisculco, con producción cercana a 10 mil árboles al año.

La presentación en La Minerva llega unos días después de que Maná se presentara en la inauguración de la Copa Mundial 2026, un momento que la agrupación considera el punto más alto de sus cuatro décadas de carrera.

“Fue el evento donde más gente nos ha visto en nuestra historia. Después de tantos años de trabajo como banda, imagínate, llegamos a este momento tan satisfactorio”.

Ahora, la banda ofrecerá su primer concierto gratuito: un espectáculo de unas dos horas con producción a gran escala, pantallas, iluminación, sonido a lo largo de la avenida Vallarta y algunas sorpresas.

“Va a estar perrísimo. Es completamente gratis para que vaya la abuelita, la tía… es una verbena tapatía. Para nosotros es agradecerle a la ciudad que nos dio cancha para crecer y desarrollar nuestra carrera”.

Por su parte, Alex González aseguró que el concierto será una noche histórica para Guadalajara. “Aquí empezaron esos sueños de algún día ser una banda famosa, y mira hasta dónde ha llegado. Se lo debemos a los fans de Guadalajara, de Jalisco y de todo México”.

El regreso de los profetas

Después de haber aparecido ante los ojos del mundo durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Maná volverá a sus raíces. La banda tapatía ofrecerá este 17 de junio un concierto gratuito en La Minerva, un espectáculo que representará su primer show masivo sin costo en Guadalajara y una celebración de cuatro décadas de carrera junto a la ciudad donde comenzó un sueño que terminó por conquistar escenarios internacionales.

Su reciente participación en la apertura del Mundial marcó un antes y un después. Acostumbrados a tocar ante miles de personas alrededor del planeta, el alcance de aquel momento fue algo distinto.

“Fue el evento donde más gente nos ha visto en nuestra historia, en nuestra carrera. Después de 40 años de trabajo de los ‘Manás’ llega este momento tan satisfactorio. Echamos todo el corazón y esos nervios se convierten en energía para poder interpretar bien lo que hacemos”, recordó Fher Olvera.

Sergio Vallín coincidió en que, pese a la larga trayectoria del grupo, la experiencia mundialista tuvo una dimensión especial.

“Nunca habíamos tenido la experiencia de estar en un Mundial. Fue algo increíble. Estamos acostumbrados a tocar para muchas personas, pero lo del Mundial fue una sensación de sentir a todo México unido con el rock and roll de Maná”, expresó.

La repercusión también sorprendió a la agrupación. Alex González señaló que tras su aparición comenzaron a recibir mensajes y reacciones de lugares donde incluso nunca se habían presentado.

“Te empiezan a llegar cosas de Japón, Alemania, Francia, Italia, de países donde quizá nunca hemos tocado, y ahí te das cuenta del nivel de exposición que tuvo. Mucha gente ya conocía a Maná y otros empezaron a investigar quién era esta banda”, comentó.

Ese impulso mundial llegará ahora a Guadalajara, en un escenario cargado de simbolismo. La Minerva, uno de los íconos más reconocibles de la ciudad, recibirá por primera vez un concierto gratuito de la banda que nació en sus calles.

Alex recordó, incluso, una anécdota personal con el monumento y aseguró que el espectáculo representa una especie de regreso al punto de partida. “Se lo tenemos que agradecer a los fans de Guadalajara, de Jalisco y de todo México, porque de aquí salimos para el resto del mundo”.

Para Maná, la noche de mañana miércoles será también una forma de reencontrarse con los tapatíos que los vieron tocar en pequeños foros antes de convertirse en uno de los grupos más importantes de habla hispana.

“Nos hemos ganado el cariño y el amor de los tapatíos a base del esfuerzo. Aquí tocábamos en los antros más pequeños que te imaginas. No somos de otro lado, somos tapatíos y hemos puesto en alto la música hecha en Guadalajara”, dijo Fher.

Un gusto heredado

A cuatro décadas de su nacimiento, Maná reconoce que una de las razones de su permanencia es que sus canciones dejaron de pertenecer únicamente al grupo para formar parte de las historias personales de millones de personas.

“Lo más bonito es cuando la obra se vuelve más importante que el artista. (Por ejemplo) ‘El reloj cucú’ nació de algo que me pasó con la muerte de mi padre, pero ahora pertenece a mucha gente que también ha perdido a alguien”, reflexionó Fher.

Alex añadió que en las giras recientes han visto cómo nuevas generaciones llegan a sus conciertos y cantan temas que conocieron gracias a sus padres y abuelos.

El aniversario número 40 de la banda continuará con una gira por estadios de América Latina, con presentaciones en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Lima y Santiago, además de su regreso a México con un concierto en el Estadio GNP.

También adelantaron que trabajan en la posibilidad de lanzar un documental con material de archivo que han conservado desde sus primeros años, con la intención de contar cómo se construyó la historia de una banda que salió de Guadalajara para convertirse en un referente mundial del rock en español.

Dos horas de éxitos

El concierto de Maná está planeado como una fiesta popular. La agrupación adelantó que ofrecerá cerca de dos horas de música con un repertorio lleno de éxitos, una producción de gran formato, pantallas, iluminación especial y sistemas de audio distribuidos a lo largo de la avenida Vallarta para que los asistentes puedan disfrutar de la experiencia.

El grupo abridor será la agrupación tapatía Afro Brothers, mientras que Maná subirá al escenario alrededor de las 21:00 horas. Además, la banda confirmó que, como acostumbra, el concierto será grabado en audio y video para conservar el registro de una noche que consideran histórica.

CT