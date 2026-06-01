La voz de Eugenia León ha atravesado décadas de la música mexicana interpretando a algunos de los compositores más importantes del país. Ahora aparece una faceta distinta dentro de su trayectoria: la de autora de sus propias canciones. Ese proceso se concreta en “Este amor”, sencillo que forma parte de su álbum “Mis canciones”, un proyecto donde por primera vez concentra su trabajo como compositora.

El lanzamiento amplía su campo creativo. León continúa vinculada al repertorio que la ha definido, mientras desarrolla una línea paralela donde la escritura surge desde su experiencia personal. “Es la primera vez que compongo. Hasta ahora me decidí ya a grabar más temas míos”, explica la intérprete en entrevista con EL INFORMADOR. “De repente estaba componiendo muy seguido, dos canciones a la semana o más; yo misma me sorprendí, pero es la primera vez que me atrevo a hacerlo de manera ya en forma”.

Componer como un acto necesario

En la narrativa habitual de la música popular, la figura del compositor suele aparecer en etapas tempranas de la carrera. En el caso de Eugenia León, el proceso llega después de una vida dedicada a interpretar.

Esa condición le da otra perspectiva, más cercana a la necesidad de expresión; la artista reconoce que durante años evitó dar ese paso por una mezcla de prejuicios y exigencias propias. Haber interpretado a figuras centrales de la música mexicana generaba presión al momento de presentar material propio.

“Uno siempre piensa: ‘¿Qué van a decir?’. He cantado a compositores muy importantes y ahora van a decir: ‘Esta niña con sus caprichitos’. Pero dije: ‘No importa si me traga la crítica, no importa’. Porque lo más importante para mí ha sido quitarme la pena e incluso no pensar en mí como cantante, sino que la vía como compositora es paralela a la de intérprete. No estoy componiendo intencionalmente para mi voz; es lo que sale y como sale lo acepto y lo comparto”, comenta.

El sencillo, “Este amor”, sintetiza esta etapa. Escrito por la propia Eugenia León, el tema aborda el enamoramiento como una experiencia de claroscuros, pero no por ello menos gratificante, donde la plenitud convive con una sensación constante de vulnerabilidad.

En ese recorrido, la voz de León se acompaña de Angélica Vargas, una intérprete joven cuya participación introduce un contrapunto generacional. La colaboración responde a un interés artístico de Eugenia León por establecer diálogo entre distintas sensibilidades dentro de la música y las generaciones.

“Cuando la vi en redes sociales me sorprendió muchísimo. Dije: ‘¿Quién es esta mujer?’. Todavía no tengo el gusto de conocerla personalmente; tuvimos un Zoom, hablamos, pero ella ya había aceptado. Mi representante la contactó, le habló del proyecto y ella gentilmente dijo que sí. Se lo agradezco muchísimo. Hay una generación de gente joven muy talentosa y Angélica es uno de esos valores que van más allá de su generación, porque tiene un talento que va a traspasar barreras de tiempo y de edad”, recuerda.

Crear desde lo cotidiano

El proceso de composición de León se aleja de los esquemas tradicionales. No existe un espacio fijo ni una metodología establecida: las canciones surgen en momentos imprevistos.

La artista registra, incluso, ideas en su teléfono móvil, y a partir de esos fragmentos construye las canciones junto a su equipo musical. Ese carácter espontáneo se mantiene durante el proceso de trabajo.

“En momentos cotidianos, donde no me estoy sentando específicamente para hacer nada, es como me han salido. En una me acuerdo que la hice regando el jardín, en otras estaba bañándome, en otras ya estaba acostada y empezó a surgir una melodía. Y yo creo que está bien, porque lo importante es engañar esa parte de la psique donde uno se mete el pie, donde dices ‘no puedo’ o ‘está saliendo muy fea la canción’. Somos muy buenos para sabotearnos, entonces yo misma me autoengaño un poquito, de no hacerle caso a esa voz”, explica.

Aunque el proceso creativo se presenta como una exploración nueva, el resultado dialoga con una tradición que la cantante ha habitado durante años.

El álbum adopta una sonoridad cercana al mariachi y al bolero ranchero. “Cuando compuse las primeras canciones se las mostré a mi director musical y me preguntó cómo me imaginaba el tema. Le dije: ‘Para mí es un bolero, pero es un bolero ranchero’. Fuimos al estudio y hasta lloramos ese día que grabamos”.

“Después decidimos seguir esa línea, porque él me dijo: ‘Tu gente te ha pedido muchas veces que hagas un disco de mariachi, síguete por ahí’. Y así ha sido, ha sido muy fácil, muy terso. No quise escuchar música para no copiar; dejé que las canciones salieran solitas, y cuando las escuchan me dicen que suenan como de antaño. Y sí, se oyen como si hubieran sido compuestas hace 30 años, y me gusta que haya pasado eso”, relata.

León describe la composición como una práctica que seguirá desarrollando. “A mí me da mucho gusto hacerlo. Si venden bien, si no venden también; si gustan bien, si no gustan también, yo lo aceptaré. Pero el gusto que me estoy dando de componer, nadie me lo quita”, concluye.

Encuentra el valor de no renunciar a sus sueños

La decisión de componer en esta etapa de su vida introduce también una reflexión sobre el tiempo y la creación. Para León, iniciar este proceso en una edad que ella misma describe como avanzada no representa un obstáculo.

“Cuando uno tiene más juventud se frustra porque no puede lograr ciertos sueños. Para mí un sueño era componer, pero ya lo daba por descontado. Cuando pasa esto, y pasa a esta edad, dices: ‘Más vale tarde que nunca’. Y es muy importante no quedarse con las ganas; si sale, y si no sale también, no pasa nada, pero si pasa y lo haces es una tranquilidad del alma muy linda. A mí me ha quitado el drama de ‘yo no puedo’, y ahora digo: ‘Qué bueno que ya salió’”, reflexiona.

Persigue nuevas audiencias

El trabajo de Eugenia León ha sido asociado tradicionalmente a un público específico, pero su nueva etapa abre el proyecto a otras audiencias. “La música no se divide en generaciones, es en sensibilidades, en gustos. Hay gente que escucha electrónica, otra que escucha jazz, otra que escucha música sinfónica. México consume mucha música y muy variada, y eso lo vemos en la cantidad de artistas que llegan y llenan conciertos. No somos del baúl del fonógrafo, como a veces se cree; hay públicos de todas las edades escuchando de todo”, afirma.

CT