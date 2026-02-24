En medio del entusiasmo por el regreso de BTS a México, la nueva agrupación Santos Bravos emerge como una de las propuestas más innovadoras del pop latino actual. Inspirados por el fenómeno global del K-pop, pero decididos a construir su propia identidad, los cinco integrantes del grupo apuestan por el canto trilingüe y la mezcla cultural como base de su propuesta musical.

La banda, producida por la compañía surcoreana HYBE, debutó con el sencillo “Kawasaki”, interpretado en inglés, portugués y español. El tema busca demostrar que el K-pop no es solo un género, sino un método de trabajo exportable a otras culturas, en este caso a una identidad latina diversa y cosmopolita.

“No queremos ser como ellos; tratamos de ser únicos”, afirmó el puertorriqueño Gabi Bermúdez en entrevista, al referirse a BTS como un modelo a seguir en disciplina y alcance global, pero no como una referencia estética directa.

Santos Bravos se formó a partir de un reality show impulsado por HYBE Latin America y está integrado por el mexicoestadounidense Drew Venegas, el mexicano Kenneth Lavíll, el peruano Alejandro Aramburú, el brasileño Kauê Penna y Bermúdez. Desde su debut el año pasado en el Auditorio Nacional, el grupo ha lanzado dos sencillos originales y ha logrado una nominación a premios de la industria musical latina.

Para sus integrantes, el éxito del proyecto radica en combinar el rigor del entrenamiento del K-pop -que incluye canto, baile y formación constante- con elementos culturales latinoamericanos. El resultado es una propuesta que busca destacar por su diversidad lingüística y su versatilidad escénica.

El aprendizaje de idiomas forma parte esencial del proceso creativo. Penna, único integrante cuya lengua materna es el portugués, destacó que sus compañeros han logrado dominar el idioma en poco tiempo gracias al trabajo diario conjunto.

La agrupación se prepara para presentarse en festivales internacionales como Festival Estéreo Picnic en Colombia y Tecate Pa’l Norte en México en marzo de 2026. Mientras tanto, exploran nuevos sonidos dentro del pop latino con influencias urbanas y electrónicas, como en su reciente colaboración con &Team.

Con información de EFE

CT