La conversación entre David Velasco y Macario Martínez comenzó antes de que compartieran estudio, escenario o lanzamiento musical. Años atrás existía ya un mensaje sin responder y un vínculo musical que, con el tiempo, derivó en “Corre, mi vida”, una canción construida desde la reflexión sobre el paso del tiempo y los cambios personales. Ahora, el tema marca también un punto de encuentro entre ambos artistas y abre la posibilidad de presentarlo próximamente en Guadalajara.

“Corre, mi vida” parte de una idea centrada en la transformación de los vínculos y la manera en que las personas atraviesan distintas etapas de vida. La canción observa el crecimiento y la distancia desde una perspectiva que plantea acompañar sin intervenir, aceptar los cambios y entender que el afecto también implica permitir que otros sigan su camino. La producción musical mantiene un formato cercano a la voz y la letra, colocando el peso narrativo en la interpretación, compartieron ambos en entrevista con EL INFORMADOR.

David Velasco explicó que el origen de la colaboración se remonta al momento en que conoció el trabajo de Macario Martínez tras el crecimiento que el músico comenzó a experimentar en redes sociales. El vocalista recordó que, al buscar el nombre de Macario entre mensajes antiguos, encontró un contacto previo que había pasado desapercibido.

“Cuando se dio toda esta situación de la explosión de la viralidad de Macario… vi el video, escuché su música y tuve la intuición de que ya me había escrito. Fui a mis mensajes, escribí su nombre y sí me había mandado un mensaje como cuatro años antes diciéndome que había hecho una versión de una canción de Porter. Yo dije: ‘qué mala onda que no lo vi nunca’. Entonces le escribí y ahí empezó la relación”, relató.

Velasco señaló que la canción ya existía parcialmente y que desde su proceso creativo identificó que necesitaba una segunda voz. “Hay canciones que sé que conmigo no están completas. Esta era una de ellas”, dijo. Tras iniciar conversaciones y construir una amistad, invitó a Martínez a participar en el tema. “Le dije que si se animaba y terminó en esta canción”.

Para Macario Martínez, la invitación representó la concreción de una meta personal que había surgido años atrás, cuando comenzó a compartir versiones de canciones vinculadas al universo musical de Porter. Recordó que ese primer acercamiento le permitió conectar con seguidores del grupo mucho antes del crecimiento reciente de su proyecto.

“Siempre admiré mucho la música de David y lo que ha hecho con Porter. Ese cover fue muy bien recibido por los fans y fue un momento importante para mí. Desde entonces tenía como sueño hacer algo con ellos”, explicó.

El músico también destacó el acompañamiento que recibió durante los primeros meses de cambios profesionales. “Fue muy lindo conmigo porque me ayudó mucho en un momento en el que yo no sabía muchas cosas sobre la industria y sobre lo que me estaba pasando. Yo estaba muy nervioso y me aceptó llamadas donde platicamos de experiencias que había vivido”.

Martínez contó que la canción conectó con su propio momento personal mientras escribía su parte. “Le devolví un audio con la idea para un verso y resonó mucho conmigo porque estaba en un momento en el que no sabía cómo me iba a ir. Me estaban pasando cosas muy increíbles y no sabía si iban a durar para siempre”.

Entre cambios y nuevos planes

Para el cantante Macario Martínez, los últimos meses han sido una mezcla de emoción y reajuste. El crecimiento reciente de su carrera lo ha llevado a un ritmo intenso que, aunque agradece, también implica aprender a adaptarse.

El músico cuenta que cada escenario y cada nuevo proyecto siguen generándole la misma emoción que al principio, aun cuando el camino ha estado lleno de cambios. “Me sigo sintiendo feliz y emocionado cada vez que llegamos a un lugar nuevo o hay un proyecto nuevo. A veces es cansado porque han sido muchos cambios, pero lo agradezco mucho. Estoy intentando encontrar un balance”, compartió.

Mientras busca ese equilibrio, el artista ya trabaja en lo que viene: nuevas canciones y la organización de una gira por México. Una etapa que, dice, está dedicada a preparar el siguiente paso de su trayectoria.

Con la playa de fondo

La colaboración también permitió que ambos artistas se conocieran fuera del ámbito musical. Martínez señaló que el proceso incluyó la grabación del video en la playa, experiencia que fortaleció la relación personal. “Descubrí que es una persona muy buena onda, un gran amigo. Todo lo que escucho en su música ahora lo pude ver de cerca”.

Desde la perspectiva de Velasco, el encuentro creativo se dio a partir de afinidades personales más que generacionales. “Hay personas que sientes que son como un espejo. Creo que Macario y yo tenemos algo similar”, comentó. Añadió que uno de los aspectos que más valora del cantante es la manera en que mantiene su identidad artística. “No deja de ser él mismo en su música y en el escenario”.

El músico recordó el momento en que escuchó por primera vez los versos enviados por Martínez. “Iba en carretera hacia Toluca cuando me mandó el audio y lo oí. Me encantó, iba casi llorando en el carro”, dijo.

Además del lanzamiento del sencillo, ambos artistas adelantaron que buscan llevar la canción al escenario y que Guadalajara se encuentra entre los planes próximos. Martínez confirmó que la intención inicial era interpretarla durante el Festival PortAmérica, evento que finalmente no se realizó.

“Lo planeábamos para PortAmérica, pero nos vamos a ver pronto. Se va a reprogramar esa fecha. Estamos muy emocionados de ir a Guadalajara muy pronto. Vamos a volver a cantar”, señaló.

El cantante agregó que su relación con la ciudad ha sido limitada hasta ahora. “Solamente he tocado una vez en Guadalajara y fue con el show de Kevin Kaarl”.

Por su parte, David Velasco también prepara su regreso a la ciudad con Porter, banda de la que es vocalista, que se presentará el 27 de noviembre en el Teatro Diana con el Rituales Tour. Explicó que el concierto incluirá material nuevo del próximo disco.

“Traemos un show distinto presentando las nuevas rolas. Para noviembre ya habrá salido todo el disco y estamos contentos de presentar Rituales. Cantar canciones nuevas cambia la energía del show”, comentó. Añadió que la propuesta incorpora una búsqueda rítmica distinta y un trabajo visual especial.

