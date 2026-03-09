Nana Calistar: Horóscopos para HOY 10 de marzo de 2026

Las predicciones astrológicas vuelven a marcar el ritmo del día. Para este martes 10 de marzo, la astróloga y vidente Nana Calistar compartió un nuevo horóscopo con consejos, advertencias y mensajes para los doce signos del zodiaco.

De acuerdo con sus visiones, algunos signos deberán poner atención a su manera de comunicarse, mientras que otros podrían recibir noticias inesperadas o nuevas oportunidades para cambiar el rumbo de su día.

A continuación, las predicciones para cada signo zodiacal.

Aries

Durante este martes podrían surgir invitaciones o planes sociales que te harán salir de la rutina. Sin embargo, la recomendación es no excederte tratando de impresionar a los demás, especialmente en cuestiones de dinero.

Además, alguien de signo de fuego podría acercarse con una propuesta poco clara, por lo que conviene pensar bien antes de aceptar.

Tauro

La jornada invita a cambiar de actitud y valorar lo que ya tienes en lugar de enfocarte en lo que falta. También se anticipa un momento de descanso necesario para desconectarte del estrés y de las personas que solo aportan chismes. En lo económico, podría aparecer un ingreso extra que conviene administrar con prudencia.

Géminis

El principal reto del día será controlar las palabras. Hablar sin pensar podría provocar conflictos con familiares o amistades cercanas.

Por otro lado, un mensaje de alguien que te interesa podría generarte nervios o emoción inesperada, cambiando el tono del día.

Cáncer

Un recuerdo o mensaje proveniente del pasado podría remover emociones que creías superadas. La clave será no caer en provocaciones ni retroceder en decisiones que ya habías tomado.

En el terreno sentimental, alguien cercano podría mostrar interés en ti.

Leo

Este signo tendrá una energía especial para destacar en reuniones o eventos sociales. Si estás pensando en organizar un viaje o escapada, el momento puede ser ideal para concretarlo.

La recomendación es no dejar que comentarios negativos de otras personas afecten tu ánimo.

Virgo

El día trae un llamado a relajar el control sobre quienes te rodean. Intentar dirigir la vida de los demás solo generará tensión.

También es un buen momento para atender la salud, ya que el estrés acumulado podría manifestarse en molestias físicas como dolor de espalda.

Libra

Una noticia positiva dentro del ámbito familiar podría traerte tranquilidad y alegría. En temas financieros, se recomienda estar alerta en lugares públicos y cuidar tus pertenencias. Mantener la atención en lo que sucede a tu alrededor será clave para evitar contratiempos.

Escorpión

El magnetismo personal estará muy fuerte durante esta jornada, lo que favorece las relaciones sociales y románticas.

Si estás soltero, podría surgir la oportunidad de concretar una cita que llevabas tiempo esperando. En pareja, una sorpresa podría revitalizar la relación.

Sagitario

Una invitación inesperada a un plan fuera de la ciudad o a una actividad diferente podría aparecer. Aceptar el cambio de ambiente te ayudará a despejar la mente.

En el amor, conviene dejar de insistir en relaciones que ya demostraron no ser lo mejor para ti.

Capricornio

Después de días intensos de trabajo, el martes trae un respiro. Podrías recibir un reconocimiento o incluso un ingreso adicional como recompensa por tu esfuerzo. También será una buena oportunidad para compartir tiempo con la familia.

Acuario

La racha positiva continúa para este signo, especialmente en proyectos personales o metas que se han estado construyendo desde hace tiempo.

Evitar distracciones y personas que restan energía será clave para mantener el avance. Un encuentro inesperado podría alegrar el día.

Piscis

Las emociones estarán muy presentes y podrías sentirte más sensible de lo habitual. La recomendación es no dejar que la nostalgia por alguien del pasado domine tu ánimo.

Buscar la compañía de amistades o cambiar de ambiente ayudará a equilibrar el estado emocional. Además, se anticipan cambios positivos en el hogar.

MF