Todo está listo para que se lleve a cabo el Vive Latino 2026, festival que se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Entre las presentaciones especiales que formarán parte del evento se encuentra “Música pa’ mandar a volar”, un show dedicado a esas canciones que, durante generaciones, han acompañado a los corazones rotos.

El concepto debutó, con gran éxito, en 2025, pues logró reunir sobre un mismo escenario a artistas de diferentes épocas y géneros como Napoleón, María José, Daniela Romo y Belinda, quienes llenaron de pop a uno de los eventos más importantes de la música rock.

Este año, y debido a la buena respuesta del público, los organizadores decidieron confirmar una nueva edición que incluye la participación de figuras legendarias como Amanda Miguel, Emmanuel y Mijares.

Para completar el elenco y darle ese toque de variedad, también estará Danna y “La Chica dorada”, Paulina Rubio; además de Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó.

Aunque estos nombres están alejados del género que suele reinar en el “Vive”, han despertado gran interés entre los fanáticos, quienes, a través de las redes sociales, ya han confirmado su asistencia en este escenario.

“Música pa’ mandar a volar Vol. 2” se presentará el domingo 15 de marzo en el escenario Amazon Music.

The Mars Volta cancela su participación

A tan solo unos días de su arranque, el Vive Latino ya sufrió una baja; y es que una de las bandas que encabezaban el cartel ayer canceló su participación.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización del festival informó que el grupo The Mars Volta no podrá presentarse en el evento, aunque no dieron más detalles.

“Debido a circunstancias imprevistas fuera de su control, The Mars Volta no podrá asistir al Vive Latino”, se puede leer en el texto. En el mismo comunicado, el grupo expresó su intención de reencontrarse con el público mexicano y extendió su promesa de regresar lo antes posible.

“La banda espera poder volver pronto a encontrarse con su público mexicano”.

La cancelación desató todo tipo de reacciones entre los fans de la banda, desde quienes se mostraron muy molestos, hasta quienes pidieron que ese lugar sea ocupado por Jay de la Cueva:

“Está bien, mejor que vengan por su cuenta”, “Al más puro estilo de Morrisey”, “Ya empezaron las cancelaciones, a ver quién más se baja del barco”, “Qué mal plan, por ellos compré mi boleto”, “Ya háblenle al Jay de la Cueva”, son algunos de los comentarios.

Hasta el momento, y según las últimas publicaciones en la cuenta oficial del festival, el lugar de la banda no tendrá reemplazo.

Entre los actos más esperados destacan artistas internacionales como: John Fogerty, Lenny Kravitz, Cypress Hill y The Smashing Pumpkins; además de referentes de la escena latinoamericana como Los Fabulosos Cadillacs, Molotov, Santa Sabina, Banda Machos y Maldita Vecindad.

Agencias

CT