Desde hace varios años existe una disputa legal por el nombre artístico “Gaby Ramírez”, en la que están involucradas una actriz y una conductora de México, ya que ambas tienen carreras en la industria de entretenimiento. Tras 8 años de litigio, hoy existe una resolución.

La actriz y conductora, Gaby Ramírez, informó en una entrevista que todas las partes fallaron a su favor, por lo que el nombre artístico ya le pertenece.

Indautor le cede los derechos de la marca a la actriz

La actriz Gaby Ramírez informó que las autoridades de propiedad intelectual le otorgaron plenamente los derechos de la marca registrada, que ha usado desde hace más de veinte años de carrera en el medio artístico.

“Llevo 8 años en esta disputa porque es una marca registrada el ‘Gaby Ramírez’, que yo ya lo llevo usando desde hace 28 años. Bendito Dios, a mí ya me dieron la razón las instituciones gubernamentales, tanto el Impi como el Indautor. Ahora nada más estamos en ese proceso para que ya ella lo deje de usar”, explicó.

Asimismo, señaló que intentó llegar a un acuerdo con Karla Gabriela Ramírez, quien también utilizaba el nombre “Gaby Ramírez” , generando confusiones en los medios televisivos. Sin embargo, no encontró disposición de su parte: “Desde hace mucho tiempo ella me dijo: ‘me vale’, muy déspota”.

El verdadero objetivo es evitar confusiones

Lejos de ser un conflicto encaminado hacia una rivalidad personal, la realidad es que el uso del nombre “Gaby Ramírez” por parte de ambas figuras del entretenimiento, llegaba a causar confusión, provocando errores a la hora de identificarlas.

El fin de la disputa legal, que duró casi diez años, representa un gran capítulo para ambas figuras públicas, pues ya no habrá confusiones por parte del medio del espectáculo y de los espectadores.

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AL