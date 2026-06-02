El actor británico Owain Rhys Davies, reconocido por su participación en la serie "Twin Peaks", murió a los 44 años, informó su familia a través de redes sociales.

La noticia fue dada a conocer por su hermano, Rhodri Davies, quien compartió un mensaje en Instagram en el que señaló que el fallecimiento ocurrió de manera repentina y aparentemente por causas naturales. Sin embargo, también indicó que aún existen interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

"Falleció de forma repentina, natural y pacífica", escribió Rhodri, quien agregó que todavía hay aspectos sin esclarecer sobre lo sucedido. En la publicación, la familia expresó su profunda tristeza por la pérdida y agradeció las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas tras conocerse la noticia.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas del deceso ni se ha informado si habrá una investigación adicional para aclarar las dudas planteadas por sus familiares.

¿Quién era Owain Rhys?

Davies era especialmente conocido entre los seguidores de "Twin Peaks", la icónica creación de David Lynch y Mark Frost. En el regreso de la serie estrenado en 2017, el actor interpretó al agente Wilson, personaje que formó parte de la esperada continuación del universo televisivo que marcó a toda una generación de espectadores.

Además de su trabajo en televisión, Owain Rhys Davies participó en diversas producciones para cine y plataformas de streaming. Entre sus créditos destacan apariciones en la serie de ciencia ficción de Netflix "The OA", así como en películas como "Alicia a través del espejo" y "La guía de un asesino en serie para la vida".

A lo largo de su carrera, Davies construyó una trayectoria sólida como actor de reparto, colaboró en proyectos de distintos géneros que abarcaron desde el misterio y la fantasía hasta el drama y la ciencia ficción.

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AO

