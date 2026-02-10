Martes, 10 de Febrero 2026

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte en el dinero del 10 al 15 de febrero

Algunos signos destacarán por su esfuerzo y dedicación que los podría impulsar a tener suerte en el dinero, está semana del 10 al 15 de febrero

Por: El Informador

Mizada Mohamed ha revelado que signos verán abrirse las puertas a nuevas oportunidades y tendrán suerte en el dinero del 10 al 15 de febrero. ESPECIAL / UNSPLASH / ESPECIAL / MIZADA MOHAMED

La reconocida astrológa, Mizada Mohamed ha dado a conocer cuales serán los signnos que tendrán suerte en el dinero; esta semana del 10 al 15 de febrero. 

Signos que tendrán suerte en el dinero esta semana

Aries

Venus también abre la puerta a mayores ingresos. El consejo es no escuchar a personas negativas, confiar en las propias capacidades y avanzar sin miedo.

Géminis

Géminis recibe grandes regalos en el ámbito profesional gracias a Júpiter. Reconocimientos, aplausos y recompensas llegan por el trabajo y la paciencia mostrada. Venus y Mercurio te favorecerá en el amor, el dinero, la comunicación y la posibilidad de iniciar proyectos independientes.

Leo

Los cambios son buenos, siempre y cuando lo veas por el lado positivo. Ha llegado tu momento de brillar, se hará visible tu esfuerzo y aprendizaje que haz fortalecido con el paso de los años. Por otro lado avanzaras en el ámbito profesional, familiar y económico. Recuerda siempre ser humilde y dejar que todo fluya sin forzarlo. 

Libra

Los cambios llegarán a tu vida esta semana; los notarás en lo laboral, profesional y económico. Asimismo tendrás recompensas, reconocimientos y mayor estabilidad financiera que te impulsara en tus compras o futuras inversiones. 

Escorpión

No será una semana fácil; sin embargo, llegarán oportunidades en tu vida que te harán tener una agenda llena. Es importante cuidar tu salud mental; delegar tareas te ayudará a mantener el equilibrio. Llegarán nuevas propuestas laborales, posibilidades de diversificación e independencia económica. 

