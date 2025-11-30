Domingo, 30 de Noviembre 2025

Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos para cada signo del mes de diciembre

Los horóscopos de Mhoni Vidente nos traen guía para este último mes del año, mostrando cómo manejar el amor, la salud, el trabajo y las finanzas, y cómo prepararnos para un 2026 lleno de bendiciones

Por: Moisés Figueroa

Es un mes para reflexionar sobre lo que queremos lograr, cuidar de nosotros mismos y aprovechar cada oportunidad que se presente. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Diciembre ha llegado y con él la oportunidad de cerrar ciclos, dejar atrás lo que ya no nos sirve y abrirnos a nuevas oportunidades. Los horóscopos de Mhoni Vidente nos traen guía para este último mes del año, mostrando cómo manejar el amor, la salud, el trabajo y las finanzas, y cómo prepararnos para un 2026 lleno de bendiciones.

Es un mes para reflexionar sobre lo que queremos lograr, cuidar de nosotros mismos y aprovechar cada oportunidad que se presente. Cada signo tendrá sus días clave, colores y números mágicos que ayudarán a atraer amor, prosperidad y estabilidad.

Con la ayuda de los ángeles y los planetas, diciembre se convierte en un mes de transformación, donde podemos terminar el año en paz, con logros cumplidos y abrir la puerta a un nuevo ciclo lleno de alegría, abundancia y bienestar.

Aries

Diciembre será uno de tus mejores meses del año. La carta del Sol te ilumina con doble suerte rápida, abundancia y claridad mental. Tu mejor día será el jueves y tus días cabalísticos: 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 25, 30 y 31.

Llegan dos viajes, estabilidad laboral, un ingreso extra y el inicio de nuevos planes rumbo al 2026. También considerarás retomar estudios cortos en administración, finanzas o áreas afines.

Se recomienda arreglar y embellecer tu casa, pues será el punto de reunión en esta temporada de fiestas. La carta te pide cortar energías negativas, relaciones tóxicas y pensamientos del pasado que frenan tu crecimiento.

Tendrás siete golpes de suerte, con los números 22, 29 y 66, y premios importantes alrededor del 25 y 31. Cambia tu look, compra ropa nueva y usa colores blanco y azul.

El planeta que te guía será Urano, impulsando cambios radicales y expansión económica. En el amor, compatibilidad con Capricornio y Leo. Un regalo especial de un nuevo amor te alegrará el corazón.

Tu salud pide atención a garganta, pulmones y defensas. El arcángel que te acompaña: Uriel, quien te da fuerza, valor y éxito. Enciende una veladora blanca o roja el día 1 y úsala como inicio de un mes poderoso.

Tauro

Diciembre será abundante y estable para ti. El As de Oros anuncia dinero, crecimiento profesional y la posibilidad de emprender un negocio extra. Tu mejor día será el lunes, y tus días clave: 2, 4, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 30 y 31.

Tendrás dos viajes, buen humor y renovación total. Evita gastar demasiado en regalos y cuida de envidias o mal de ojo, especialmente por parte de personas cercanas. Tu punto débil será la vista, garganta y oídos; también se recomienda protegerte de virus respiratorios.

Gran momento para tramitar visa, pasaporte o documentos de viaje. Tus números mágicos: 05, 37 y 48. Colores recomendados: rojo y amarillo.

El Sol será tu planeta guía, regalándote energía y protección. En el amor, compatibilidad con Acuario y Virgo. El arcángel del mes será Gabriel, quien te pide actuar conforme a tus planes, terminar propósitos pendientes y protegerte energéticamente con un listón rojo en el tobillo izquierdo.

Géminis

Mes redondo para ti: éxito, cierre de ciclos y plenitud. Tu aura magnética atraerá amores, oportunidades y propuestas importantes. Tu mejor día será el miércoles y tus días cabalísticos: 1, 4, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 27 y 31.

Tendrás un viaje especial que te renovará. Tu punto débil será el estrés y la ansiedad; procura dormir más y evitar relaciones energéticamente pesadas. Compatibilidad con Libra y Sagitario.

Tus números mágicos: 01, 16 y 18; colores: naranja y azul. La intuición será poderosa: si lo sientes, es cierto, en cualquier área.

Cierra proyectos del 2025 y abre espacio para nuevas oportunidades. El planeta Venus te impulsa hacia el amor verdadero, propuestas formales y crecimiento profesional, incluso en áreas políticas o de relaciones públicas.

El arcángel del mes será Miguel, quien marca un nuevo comienzo y protección total. También se anuncia la llegada de una mascota que traerá alegría a tu hogar.

Cáncer

Un mes de introspección y soluciones. El Ermitaño te guía hacia decisiones firmes, claridad emocional y estabilidad. Tu mejor día será el martes y tus días cabalísticos: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 29 y 31.

Dos viajes iluminarán tu mes y recibirás premios o regalos en posadas. Tu punto débil será el estómago: gastritis, colon e inflamación. Modera excesos y mantente hidratado.

Tus colores serán azul y verde, y tus números: 11, 19 y 30. Arregla tu casa y enciende una veladora roja o blanca el día 1. Compatibilidad amorosa con Escorpión y Piscis.

Marte será tu planeta guía, dándote energía, valentía y capacidad para romper con miedos. El arcángel Metatrón ilumina tu camino y te libera de culpas y cargas del pasado. También se marca apoyo a un familiar enfermo y la recomendación de abrir un negocio de fin de semana.

Leo

Mes de liderazgo, poder y reconocimiento. El Emperador te invita a pedir ese ascenso, mejorar tu sueldo y expandir tus proyectos. Tu mejor día será el miércoles y tus días clave: 1, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30 y 31.

Se anuncian hasta tres viajes, reconciliaciones amorosas y propuestas importantes. Tu punto débil será la espalda, cintura baja y riñones: evita cargar peso y toma más agua.

Tus números: 07, 14 y 33. Colores: blanco y verde. No reveles tus planes aún; evita energías pesadas y depura amistades tóxicas.

Mercurio será tu planeta guía, trayendo contratos, mensajes y claridad laboral. El arcángel Jofiel te impulsa a tomar decisiones financieras importantes, liberarte de envidias y trabajar en tu crecimiento personal. Llega un regalo importante que estabas esperando.

Virgo

Uno de tus meses más afortunados. El Mago te concede realización, prosperidad y la capacidad de lograr lo que te propongas. Tu mejor día será el martes y tus días cabalísticos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 24 y 31.

Cambios laborales, viajes, trámites de residencia o visa y oportunidades económicas estarán a la vuelta de la esquina. Tu punto débil: migraña, tensión y cansancio mental. Descansa más.

Tus números: 06, 08 y 20. Colores: rojo y amarillo. Amores compatibles: Tauro y Aries. No cuentes tus planes; hay riesgo de traiciones o promesas falsas.

Neptuno será tu planeta regente, dándote visión, claridad y la capacidad de crear proyectos a largo plazo. El arcángel Rafael te protege, sana tu cuerpo y abre caminos de abundancia. El día 1 enciende una veladora blanca y visualiza tus metas: el universo está listo para decirte que sí.

Libra

Para Libra aparece la carta del Juicio, que anuncia un mes de diciembre para resolver asuntos pendientes, cerrar ciclos y cumplir propósitos que habías dejado a medias. Será un periodo de logros, satisfacción personal y claridad. En el amor, se acerca una propuesta verdadera por parte de alguien del signo Tauro o Géminis, anuncio de estabilidad, compromiso e incluso matrimonio. También llega una oferta laboral importante: ascenso o trabajo en una empresa con mejor categoría. Acepta, estás en un momento de crecimiento.

Un familiar querrá visitarte en Navidad o Año Nuevo, así que es recomendable arreglar y mejorar tu casa, pues también te tocará organizar posadas o celebraciones. Tu mejor día será el viernes y tus días cabalísticos el 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 y 31. En salud, el estómago será tu punto débil: evita comidas pesadas, picante, alcohol y cigarro.

Es un mes ideal para cambios de imagen, compras, tatuajes o cirugías dentales o estéticas. Un recuerdo del pasado vendrá a tu mente, pero las cartas advierten: no regreses atrás. Tus números mágicos serán el 17, 21 y 40; tus colores, blanco y negro.

Te influirá Plutón, planeta de contratos y nuevos proyectos. Enciende una veladora roja el día primero, corta tu cabello, usa perfume de sándalo o loción de siete machos y carga un limón verde para cortar malas vibras. El arcángel que te acompañará será Metatrón, dándote determinación, autocontrol y reconocimiento profesional.

Escorpión

Para Escorpión surge la carta que anuncia suerte en juegos de azar y posibilidad de ganar un premio importante. Este mes activa la riqueza, pero también advierte que cuides tu energía: no prestes dinero ni pertenencias para no perder tu buena fortuna. Tu mejor día será el sábado y tus días cabalísticos el 1, 2, 3, 6, 12, 13, 15, 21, 25 y 31.

Viajarás una o dos veces y disfrutarás vacaciones. Controla el carácter, evita dramatismos y celos. En el amor, los signos compatibles serán Piscis y Cáncer; además, aparece una sorpresa relacionada con un embarazo. Tu punto débil será la garganta y la tiroides, así como infecciones virales. También deberás cuidarte de traiciones en el trabajo por gente tóxica que envidia tu luz.

Te ofrecen empleo en publicidad, gobierno o una empresa extranjera; acepta. Tus números mágicos serán 02, 13 y 27; tus colores rojo y amarillo. Será un mes para purificar cuerpo, mente y espíritu y dejar atrás problemas del pasado. Arregla asuntos legales —divorcios, pensiones, pasaportes, herencias o trámites laborales— para no llevarlos al 2026.

El planeta que te influirá será Júpiter, impulsando la riqueza y la abundancia. Prende una veladora roja el día primero y pide un deseo; se cumplirá casi de inmediato. El arcángel Miguel te guiará, brindándote estabilidad, salud y fortaleza emocional.

Sagitario

Sagitario recibe la carta de la Torre, que anuncia un mes de doble suerte y celebraciones. Siendo tu cumpleaños, habrá reconocimiento, regalos y mucha actividad social. Te gustan los lujos y llamar la atención, por lo que diciembre será perfecto para lucirte. Tu punto débil es el exceso de peso y los problemas de estómago o presión alta, así que cuida tu alimentación, duerme bien y haz ejercicio.

Viajarás en más de una ocasión y resolverás asuntos del pasado relacionados con amores o divorcios. Nuevos amores compatibles llegarán de Aries y Leo. Tu mejor día será el miércoles y tus días claves el 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 30. Vendrá éxito laboral, crecimiento y la oportunidad de iniciar un negocio propio. Sagitario nació para ser líder, para brillar y alcanzar el éxito económico.

Controla los vicios —alcohol, cigarro, comida o desvelos— para que no afecten tu avance. Tus números mágicos serán 12, 23 y 61 y tus colores azul y rojo. El mar te ayudará a limpiar energías negativas. Estás en un momento clave para actuar con inteligencia y no precipitarte. Tu planeta regente del mes será Saturno, que impulsa proyectos, estructura y patrimonio. Se recomienda encender una veladora roja el día primero, cambiar de look y usar perfumes de notas amaderadas.

El arcángel que te guiará será Metatrón, brindándote abundancia, respeto, capacidad de decisión y protección contra chismes o intrigas.

Capricornio

Capricornio vivirá un mes poderoso, lleno de doble suerte rápida, recuperación económica y pago de deudas. Es tiempo de avanzar, poner un negocio propio, ahorrar y fortalecer tu mentalidad. Controla el carácter, piensa antes de hablar y no compartas tus planes. Se recomienda alejarse de personas tóxicas y amores prohibidos que solo quitan energía. Tu punto débil serán la espalda baja, riñones y cadera; evita cargar cosas pesadas y toma más agua.

Arregla y embellece tu casa, pues te tocarán reuniones de Navidad y Año Nuevo. En el amor, aparecerán signos compatibles como Aries y Virgo. También te llega pasaporte, visa o residencia. Tu mejor día será el jueves y tus días cabalísticos el 2, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 21, 24, 30 y 31.

Tus números mágicos serán 03, 09 y 30, y tus colores verde y amarillo. Prende una veladora blanca o roja el día primero, estrena ropa o perfume y mantente alerta ante personas que quieran aprovecharse de ti. Será un mes de estabilidad, fuerza y renacimiento. El planeta que te domina será Júpiter, impulsando contratos, negocios y abundancia.

Recibirás invitación a un viaje por parte de tu familia, acéptalo. Define bien tus relaciones amorosas para evitar problemas. El arcángel Uriel te guiará, dándote brillo, riqueza y valentía para tomar decisiones que te lleven a un nuevo camino.

Acuario

La carta de la Rueda de la Fortuna anuncia para Acuario un mes de éxito, ventas, negocios y dinero rápido. Todo proyecto que emprendas fluirá con facilidad. Tu mejor día será el martes y tus días claves el 1, 5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25 y 27. Regresas a casa, viajas y fortaleces vínculos familiares. En el amor, Tauro y Libra serán tus signos más compatibles, con posibilidades de familia o embarazo.

No arrastres problemas al 2026: paga deudas, aclara asuntos con parejas del pasado y resuelve conflictos. Tu reto serán la ansiedad, depresión e insomnio; será importante que medites, salgas a caminar y busques estabilidad emocional. Sonríe más, arregla tu dentadura o considera carillas, pues tu sonrisa destaca este mes.

Tus números mágicos serán 15, 38 y 50, y tus colores naranja y rojo. Avanza con pasos firmes, pero discretos, y no cuentes tus planes a cualquiera, pues gente envidiosa te rodea. El planeta que te dominará será el Sol, que te pide tomar energía de la naturaleza, recibir luz por las mañanas y generar claridad mental.

El arcángel Metatrón guiará tu abundancia. Enciende veladora roja o blanca el día primero y usa perfumes de madera, sándalo o pachuli. Será un mes exitoso y lleno de bendiciones.

Piscis

Para Piscis surge la carta del Carruaje, que anuncia movimiento, avance y realización. Todo lo que quedó pendiente durante el año podrá resolverse antes del 31 de diciembre. Es un mes para sanar, pagar deudas, estabilizar emociones y cumplir propósitos. Tu mejor día será el lunes y tus días cabalísticos el 1, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 30 y 31.

Tu punto débil será la matriz, hormonas, intestino o inflamación estomacal; en hombres, próstata o vejiga. Atiende tu salud. Tendrás dos viajes y una oferta laboral para el 2026, probablemente foránea: di que sí. Renueva tu imagen, compra ropa y zapatos y recuerda que tu intuición estará muy elevada.

Tus números mágicos serán 10, 31 y 66; tus colores blanco y azul. Es recomendable estudiar algo nuevo: estética, cosmetología, masajes, marketing o inteligencia artificial. Ten cautela en fiestas para no caer en chismes. Arregla tu casa, compra el árbol de Navidad y organiza espacios, pues te tocarán reuniones importantes.

El planeta que te domina es Marte, que te impulsa a tomar decisiones firmes y evitar conflictos o personas negativas. También marca oportunidades económicas, incluso ganar premios en posadas o loterías. Recibirás una mascota como regalo que traerá alegría. El arcángel Rafael te acompañará, brindándote salud, justicia y estabilidad. Resuelve trámites bancarios, seguros y obligaciones antes de que termine el año. Piscis brilla y triunfa en diciembre.

Con información de Mhoni Vidente

MF

