Llega el último lunes del año 2025, y con él, energía de cierre, reconciliación y preparación para el 2026. Las cartas y los astros señalan que este día es ideal para cerrar ciclos, perdonar, soltar lo que ya no suma y recibir nuevas oportunidades con actitud positiva.

Aries

Cierra el año sin culpas ni remordimientos; suelta lo que pesa del pasado. Aries puede recibir estabilidad emocional y un pequeño ingreso extra. Evita excesos y cuida la salud.

Tauro

Buena vibra y crecimiento. Se recomienda positividad y evitar pleitos. Podrías ver suerte en juegos de azar o recibir dinero extra. Amor nuevo y compatible.

Géminis

¡Triple suerte rápida! Hoy se siente abundancia, y el dinero extra podría llegar pronto. Es momento de dejar atrás lo que no funcionó y enfocarte en tus metas para el próximo año.

Cáncer

Día para soltar inseguridades y sanar emociones. Aprecia lo bueno que lograste este año y mira hacia adelante. Amor y familia están en buena energía si te conectas con calma.

Leo

Uno de los signos con mayor suerte en loterías o juegos. Hoy podrías tener oportunidades financieras y, en el amor, estabilidad o posibilidad de iniciar una relación sólida si estás abierto/a.

Virgo

Encuentras luz y serenidad. Día propicio para arreglar papeles atrasados, reconciliarte y atraer oportunidades económicas. Mantén una actitud positiva.

Libra

Fin de año extraordinario: reconocimiento laboral, ascenso y abrir puertas en amor. La energía está a tu favor si mantienes la mente clara y el corazón agradecido.

Escorpión

Mucho movimiento positivo: cinco golpes de suerte rápida y proyectos en puerta. Hoy se siente estabilidad, pero evita conflictos familiares. En el amor, busca la paz y la armonía.

Sagitario

Cierra el año con alegría y abundancia. Hoy hay apertura para riqueza y relaciones compatibles. Es importante soltar rencores y avanzar con claridad hacia tus proyectos.

Capricornio

Estabilidad económica y premios incluso hoy. Aprovecha el día para terminar proyectos, pagar deudas y pensar en planes para el 2026. Mantén el foco y evita gastar de más.

Acuario

Estás en un momento de triunfo. Hoy se siente crecimiento y oportunidades nuevas, incluidos contratos o acuerdos importantes. Limpia energías negativas y avanza con confianza.

Piscis

Avanza sin miedo: hay crecimiento económico y buena energía para recibir lo que mereces. Olvida el pasado y visualiza un futuro mejor con alegría y esperanza.

Con información de Mhoni Vidente

BB