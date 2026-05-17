Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 18 al 24 de mayo

Mizada Mohamed compartió sus horóscopos para la semana del 18 al 24 de mayo, una etapa en la que los movimientos planetarios traerán transformaciones importantes para todos los signos del zodiaco.

La astróloga explicó que el ingreso de Marte en Tauro, junto con la presencia de Mercurio y el Sol en Géminis, así como Venus y Júpiter en Cáncer, provocará cambios positivos en temas relacionados con el amor, el dinero, la estabilidad emocional y los proyectos personales.

Aries

Mizada señaló que Aries vivirá una semana de renacimientos, cambios y transformaciones importantes. Explicó que el cambio de Marte al signo de Tauro dará a los arianos un gran respiro emocional y mental, especialmente después de días marcados por ansiedad, desesperación, inquietud e incluso problemas de insomnio. Con menos planetas en fuego y más energía en signos de aire, Aries comenzará a sentirse más relajado, tranquilo y enfocado.

La astróloga indicó que esta etapa representará un reencuentro consigo mismo, una especie de renacer interior que ayudará a recuperar claridad en decisiones personales y profesionales. También explicó que muchos bloqueos o situaciones que parecían no avanzar no eran culpa directa del signo, sino consecuencia de movimientos planetarios que dificultaban la concentración y la estabilidad.

Ahora, dijo, Aries tendrá mayor libertad de acción y nadie podrá desenfocarlo de sus objetivos. Todo aquello que había estado sembrando comenzará a dar resultados visibles, especialmente entre el 18 y el 21 de mayo, días en los que llegarán respuestas importantes relacionadas con la vida laboral, económica y sentimental.

Tauro

Para Tauro, Mizada aseguró que comienza uno de los ciclos más importantes del año. Venus dejó Géminis para ingresar a Cáncer y eso favorecerá la unión familiar, el amor y el reencuentro con las personas importantes. La astróloga comentó que este será un periodo ideal para sanar heridas emocionales del pasado, cerrar ciclos y abrir nuevos caminos.

Además, destacó que Marte ingresó a Tauro desde el 17 de mayo y permanecerá hasta el 28 de junio, situación que ayudará a eliminar todo aquello que generaba agotamiento, estrés o limitaciones. Las cosas que antes parecían detenidas empezarán a avanzar rápidamente.

Con la llegada del Sol a Géminis el próximo 20 de mayo, Tauro tendrá “llaves mágicas” para abrir puertas en temas económicos, profesionales y personales. Mizada señaló que la buena fortuna estará completamente del lado de este signo y que muchos de sus sueños podrán hacerse realidad.

También recordó a Tauro la importancia de no olvidar el camino recorrido, ya que mantener la humildad y recordar de dónde viene permitirá que las oportunidades continúen multiplicándose.

Géminis

Géminis será uno de los signos más favorecidos de la semana gracias a la presencia de Mercurio en su signo y la próxima llegada del Sol el 20 de mayo. Mizada explicó que los geminianos comenzarán a sentirse felices, relajados, motivados y con deseos de iniciar nuevas etapas en todos los aspectos de su vida.

La astróloga recordó que Géminis atravesó días de inquietud y desesperación, aunque siempre encontró una pequeña luz para seguir adelante gracias a su espiritualidad y fortaleza interior. Ahora, con estos movimientos planetarios, muchas oportunidades comenzarán a abrirse de manera natural.

Mizada afirmó que este signo podrá liberarse de situaciones, personas o problemas que ya no quería en su vida y que incluso aquello que parecía difícil de eliminar se irá “solito”, sin necesidad de grandes confrontaciones.

También destacó que las amistades y personas cercanas jugarán un papel fundamental, pues serán apoyo importante para concretar proyectos nuevos. La economía mostrará cambios favorables y también habrá avances positivos en cuestiones amorosas y sentimentales.

Cáncer

Para Cáncer, Mizada fue clara al asegurar que ya no es tiempo de pensar demasiado, sino de actuar. Venus y Júpiter permanecen en este signo y traerán oportunidades relacionadas con la abundancia, la estabilidad y el crecimiento emocional.

La astróloga explicó que Cáncer ha superado pruebas importantes y que ahora comenzará a ver recompensas. Aunque reconoció que los cancerianos suelen tomar decisiones desde el corazón, recomendó actuar con más equilibrio y no dejar que la sensibilidad complique situaciones importantes.

Esta semana se abrirán nuevos canales de prosperidad y abundancia. Todo aquello que estaba detenido, desde llamadas que no llegaban hasta proyectos que no avanzaban, comenzará a moverse favorablemente. Los cambios beneficiarán especialmente el hogar, la economía y las relaciones personales.

Mizada insistió en que Cáncer debe mantener confianza en sí mismo y continuar trabajando con el empeño y la dedicación que lo caracterizan, ya que vienen oportunidades importantes para crecer económicamente.

Leo

Leo tendrá una semana marcada por avances y crecimiento. Mizada explicó que este signo posee una mente poderosa y que todo aquello que imagina puede convertirse en realidad, aunque muchas veces su exceso de generosidad provoca decepciones al esperar reciprocidad de los demás.

Con varios planetas en signos de aire y Marte en Tauro, comenzarán a abrirse caminos importantes para proyectos económicos y personales. Todo lo que Leo invirtió, planeó o soñó empezará a avanzar poco a poco.

La astróloga destacó que este signo no debe sorprenderse por los logros que comenzarán a llegar, sino simplemente recibir lo que le corresponde. También advirtió que el brillo y éxito de Leo puede generar envidias, pero recomendó no detenerse por críticas externas.

Además, aseguró que esta será una semana ideal para dar pasos grandes y tomar decisiones importantes relacionadas con beneficios económicos y familiares.

Virgo

Virgo vivirá una etapa de mayor paz, estabilidad y realización personal. Mizada explicó que Júpiter continúa favoreciendo aspectos relacionados con la vida interna y emocional de este signo, fortaleciendo la confianza en su manera de pensar, hablar y relacionarse.

La astróloga señaló que Virgo suele guardar mucho sus emociones y necesidades, pero ahora comenzará a expresarse de manera más abierta. Gracias a Mercurio en Géminis, tendrá facilidad para comunicar lo que siente y pedir aquello que necesita.

Muchos proyectos y sueños comenzarán a acomodarse poco a poco, incluso sin necesidad de hacer grandes esfuerzos adicionales. Mizada comparó este proceso con la preparación de un pan: todo ya fue sembrado y ahora solamente queda esperar a que termine de cocinarse para ver resultados positivos.

También aseguró que Venus en Cáncer ayudará a abrir puertas importantes relacionadas con la tranquilidad emocional, el amor y nuevas oportunidades profesionales.

Libra

Para Libra llegan intercambios positivos relacionados con el trabajo, el dinero y el aprendizaje. Mizada explicó que Venus, planeta regente de este signo, ahora en Cáncer, hará que los temas familiares, sentimentales y emocionales se conviertan en prioridad.

La astróloga aseguró que Libra comenzará a tomar mayor conciencia de sí mismo y dejará de ponerse en segundo plano. Marte en Tauro impulsará cambios importantes relacionados con el arte, la belleza, las relaciones públicas y el crecimiento económico.

También adelantó que este signo podría iniciar cambios en hábitos alimenticios, ejercicio o cuidado personal, ya que entrará en una etapa de mayor amor propio. Mizada insistió en la importancia de repetir decretos relacionados con el respeto y la valoración personal, pues la manera en que Libra se trate a sí mismo influirá directamente en cómo lo tratarán los demás.

Escorpión

Escorpión vivirá días llenos de felicidad, amor y estabilidad emocional. Mizada comentó que este signo debe enamorarse no solo de una persona, sino de la vida, de sus proyectos y de todo lo que lo rodea.

Venus favorecerá especialmente temas económicos y sentimentales, ayudando a resolver problemas que parecían estancados en el ámbito profesional o financiero. Además, Plutón retrógrado en Acuario permitirá que situaciones pendientes o proyectos del pasado regresen de manera positiva.

La astróloga destacó que muchas propuestas o ideas que Escorpión presentó hace años finalmente comenzarán a dar frutos. También llegarán aplausos, recompensas y reconocimientos como resultado del esfuerzo realizado durante mucho tiempo.

Mizada aseguró que la paz interior será uno de los mayores regalos de esta semana y que, desde esa tranquilidad, las puertas comenzarán a abrirse de manera natural.

Sagitario

Sagitario tendrá una semana de abundancia, renovación y crecimiento. Mizada explicó que los movimientos planetarios favorecerán nuevos comienzos y ayudarán a eliminar situaciones negativas sin necesidad de confrontaciones.

La astróloga aseguró que este signo comenzará a prestar más atención a su bienestar físico y emocional, realizando cambios relacionados con ejercicio, alimentación o incluso remodelaciones y mudanzas.

También señaló que Sagitario siente en el fondo que vienen cosas nuevas y positivas. Por ello, recomendó dejarse llevar por la intuición y abrirse a la prosperidad, ya que Júpiter y Venus en Cáncer traerán éxito, abundancia y equilibrio emocional.

Todo aquello que este signo inició tiempo atrás regresará multiplicado y con resultados favorables.

Capricornio

Capricornio tendrá una semana marcada por la intuición, la percepción y los reconocimientos. Mizada explicó que muchas personas admiran profundamente la capacidad de liderazgo de este signo, aunque Capricornio no siempre es consciente de ello porque suele guardar silencio y enfocarse demasiado en el trabajo.

La astróloga indicó que ahora comenzarán a llegar recompensas importantes por todo lo que ha dado a los demás. Los cambios planetarios favorecerán especialmente la vida económica y profesional, ayudando a que situaciones complicadas comiencen a avanzar favorablemente.

Con el ingreso del Sol en Géminis el 20 de mayo, Capricornio encontrará la “llave mágica” que estaba esperando para abrir nuevas oportunidades. Además, comenzará a reconocer su propio valor y capacidad, lo que atraerá propuestas, reconocimientos y crecimiento personal.

Acuario

Acuario vivirá una etapa de prosperidad y abundancia. Mizada aseguró que este signo tiene una mente poderosa capaz de convertir ideas en realidad y que ahora será momento de actuar, no de seguir pensando demasiado las cosas.

Con Plutón retrógrado en Acuario, junto con la fuerte energía de signos de aire, se abrirán oportunidades importantes para iniciar proyectos y concretar planes que habían sido postergados.

La astróloga recomendó aprovechar cada propuesta que llegue durante esta semana y sentirse merecedor de todas las bendiciones que comenzarán a manifestarse. También explicó que poco a poco se irán alejando de su vida personas o situaciones que ya no corresponden a su crecimiento personal.

Piscis

Piscis tendrá una semana favorable para acuerdos, contratos, soluciones familiares y temas relacionados con el patrimonio. Mizada explicó que varios planetas están impulsando cambios positivos en la comunicación y en la organización del hogar.

Neptuno en Aries y Marte en Tauro darán al signo un impulso importante para avanzar en proyectos que antes parecían detenidos. Además, Piscis sentirá mayor necesidad de conectar con la naturaleza, la creatividad y actividades que le den tranquilidad emocional.

La astróloga recomendó aprovechar el contacto con plantas, el campo, el mar o actividades artísticas y culinarias, ya que eso aumentará todavía más su creatividad y claridad mental.

También destacó que Mercurio y el Sol en Géminis ayudarán a resolver diferencias de comunicación y permitirán encontrar las palabras adecuadas en el momento correcto. Será una semana ideal para planificar viajes, tomar decisiones relacionadas con el dinero y escuchar la intuición, pues el sexto sentido de Piscis estará más fuerte que nunca.

Con información de Mizada Mohamed

MF