Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY sábado 28 de febrero

La astróloga Mizada Mohamed comparte sus horóscopos para este sábado 28 de febrero, marcados por una energía de acuerdos, celebraciones y decisiones importantes.

Con la influencia de la Luna creciente en Cáncer y el movimiento retrógrado de Mercurio, el día invita a reflexionar, negociar con inteligencia y abrir el corazón a nuevas oportunidades, tanto en lo personal como en lo profesional.

A continuación, las predicciones signo por signo.

Aries

Es un fin de semana clave para ti. Se visualizan fiestas, reuniones familiares o encuentros con amistades que serán más importantes de lo que imaginas. Este sábado se favorecen negociaciones, acuerdos relacionados con compras, ventas o incluso un viaje que deseas concretar. Es momento de tomar decisiones que impactan directamente en tu estabilidad y proyectos personales.

Tauro

Hoy la clave es la conexión interior. Nadie puede arrebatarte tu dignidad ni tu esencia. En el ámbito profesional, es tiempo de poner las cartas sobre la mesa con diplomacia, dulzura y claridad. Hablar con la verdad será fundamental para alcanzar acuerdos favorables para todas las partes. La honestidad abrirá puertas importantes.

Géminis

La comunicación es tu gran aliada. Aunque Mercurio esté retrógrado, lograrás expresar tus necesidades con claridad. Es un día ideal para dialogar, negociar y plantear propuestas en el entorno profesional. La energía lunar te impulsa a manifestar lo que sientes y lo que necesitas para mantener la armonía laboral. Serás escuchado.

Cáncer

No busques fuera lo que ya habita en tu interior. Amor, paciencia y tranquilidad comienzan contigo. Este fin de semana trae una reunión o evento familiar donde recibirás una noticia que alegrará profundamente tu corazón. También se marca el regreso de algo importante: puede ser un dinero, una oportunidad laboral o incluso una persona del pasado.

Leo

Se activan firmas, contratos y negociaciones que iniciaste semanas atrás. Si debes concretar algún acuerdo, revisa cuidadosamente cada detalle. El fin de semana trae paz y armonía en el hogar, facilitando conversaciones sinceras y constructivas. La energía favorece decisiones acertadas tanto en lo personal como en lo profesional.

Virgo

Fuerza, energía y nuevas oportunidades se presentan ante ti. Se visualizan asociaciones estratégicas que impulsarán tu economía y te darán mayor libertad de acción. El trabajo en equipo será clave para avanzar con rapidez en proyectos que prometen excelentes resultados financieros.

Libra

Inicias un ciclo de transformación y renacimiento. Durante los próximos días experimentarás mayor tranquilidad y claridad mental. Es el momento de tomar decisiones que habías postergado, especialmente en el ámbito laboral y económico. Las determinaciones que asumas ahora abrirán espacio para un mayor equilibrio en tu vida.

Escorpión

Celebraciones, reuniones y noticias alentadoras marcan tu fin de semana. Podrías reencontrarte con alguien del pasado que te brindará información valiosa para tu economía. La energía es positiva, llena de afecto y oportunidades para fortalecer lazos importantes.

Sagitario

Es momento de cerrar ciclos y guardar ciertas ideas hasta que sea el instante adecuado para compartirlas. Tu intuición está más fuerte que nunca; confía en ella. La buena fortuna te acompaña, pero es necesario analizar con calma el camino que deseas seguir antes de dar el siguiente paso.

Capricornio

Tienes todas las de ganar. Lo que comenzaste a planear desde diciembre empieza a rendir frutos. Después de analizar y reflexionar, llega el momento de actuar. Las decisiones que tomes ahora traerán beneficios profesionales y económicos significativos.

Acuario

No postergues el disfrute ni el descanso. La naturaleza, la música y la meditación te ayudarán a recargar energía tras semanas de intenso trabajo. Se vislumbra una reunión o propuesta importante que te otorgará mayor libertad de acción y crecimiento financiero.

Piscis

Te encuentras en una etapa de ilusión y realización. Los sueños comienzan a tomar forma y llegan buenas noticias en el entorno familiar. Es un periodo de alegría, estabilidad emocional y concreción de planes largamente anhelados. La energía favorece el amor y la armonía en casa.

MF