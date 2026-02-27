Con la llegada del Sol a Piscis se abre un periodo profundamente emocional, intuitivo y espiritual dentro del calendario astrológico.

La llamada “era” o temporada de Piscis invita a cerrar ciclos, sanar heridas del pasado y conectar con los sueños más profundos.

Bajo esta energía sensible y creativa, algunos signos del zodiaco se verán especialmente favorecidos en temas de amor, oportunidades laborales, crecimiento personal y abundancia.

A continuación, los signos que tendrán mayor fortuna durante la influencia de Piscis.

Tauro

Aunque es un signo de tierra, Tauro se verá beneficiado por aspectos armónicos que trae Piscis. Se fortalecen las amistades, los contactos profesionales y los proyectos colectivos.

Podrían surgir propuestas inesperadas que incrementen sus ingresos o le permitan diversificar sus actividades. En el amor, se consolida una relación o aparece alguien con intenciones serias.

Cáncer

La energía de Piscis fluye en perfecta armonía con este signo de agua. Para Cáncer, se activan oportunidades relacionadas con el hogar, la familia y proyectos personales que habían estado en pausa.

La intuición estará más aguda que nunca, permitiéndole tomar decisiones acertadas en cuestiones económicas y sentimentales. Es un periodo ideal para reconciliaciones, acuerdos y nuevas propuestas laborales que aporten estabilidad.

Escorpión

Escorpioón experimentará una etapa de expansión emocional y creativa. La temporada pisciana favorece romances intensos, conexiones profundas y alianzas estratégicas.

También se abren puertas en temas financieros, especialmente si se trata de inversiones o proyectos que requieren visión a largo plazo. La clave será confiar en su instinto y dejar atrás viejos rencores para avanzar con mayor ligereza.

Capricornio

La era de piscis suaviza la rigidez natural de Capricornio y le abre la puerta a acuerdos favorables, negociaciones exitosas y crecimiento en estudios o capacitaciones. Es un buen momento para comunicar ideas, firmar contratos y planear viajes cortos que resulten productivos. La fortuna se manifiesta cuando combina disciplina con sensibilidad.

Piscis

Como protagonista del periodo, Piscis vivirá un renacimiento personal. El Sol transitando por su signo impulsa nuevos comienzos, claridad mental y oportunidades que parecían lejanas meses atrás.

Es momento de atreverse a emprender, pedir lo que merece y mostrarse tal cual es. La fortuna llega cuando actúa con seguridad y pone límites sanos en sus relaciones.

