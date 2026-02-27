Cambio físico de Jim Carrey desconcierta al público tras su reaparición

La reciente aparición de Jim Carrey en la 51ª edición de los Premios César no solo estuvo marcada por el reconocimiento a su trayectoria, sino también por la ola de comentarios que generó su aspecto físico en redes sociales.

El actor canadiense-estadounidense viajó a París para recibir un César de honor, distinción que celebra su impacto en la comedia y el cine internacional. Durante la gala, sorprendió al público al ofrecer su discurso completamente en francés, un gesto que fue ampliamente aplaudido por los asistentes.

La ceremonia incluyó un momento lúdico cuando el presentador, el actor francés Benjamin Lavernhe, rindió homenaje a uno de los personajes más emblemáticos de Carrey al aparecer caracterizado como "The Mask", con el clásico traje amarillo.

Un discurso emotivo y viral

Tras recibir el galardón, Carrey ofreció una breve entrevista en la que confesó que escribir y pronunciar su discurso en francés fue un reto personal. Explicó que investigó y ensayó el texto cuidadosamente , aunque al ver la rapidez con la que fluía la gala sintió nervios antes de subir al escenario.

En sus palabras, destacó que quiso dedicar el premio a su familia, especialmente a su padre, a quien describió como “el hombre más gracioso” que conoció y una figura profundamente influyente en su vida. También expresó emoción al mencionar a Michelle —su pareja— y calificó la velada como “una tarde verdaderamente brillante”.

Al cierre de la entrevista, lanzó una frase fiel a su estilo irónico: “¿Cuál es mi cara graciosa favorita? La que traigo puesta ahora”.

Las reacciones en redes

Sin embargo, más allá del homenaje y el tono emotivo del evento, lo que captó la atención en plataformas digitales fue la apariencia del actor. Fragmentos de la entrevista comenzaron a circular acompañados de comparaciones con imágenes de años anteriores. Algunos usuarios comentaron: “No hay forma de que ese sea Jim Carrey” o “No puede ser la misma persona”, mientras otros señalaron diferencias en su tono de voz y rasgos faciales.

Incluso se compartieron videos antiguos, como su participación en los Premios BAFTA de 2018, donde realizó comentarios satíricos sobre el entonces presidente estadounidense Donald Trump, para contrastar su imagen pasada con la actual.

Las especulaciones llegaron al punto de que algunos internautas mencionaron teorías de “reemplazos”, similares a las que en el pasado han circulado en torno a figuras como Paul McCartney . No obstante, más allá de los rumores sin fundamento, la reaparición de Carrey parece responder simplemente al paso del tiempo y a una etapa más discreta en la vida pública del actor, quien en años recientes ha reducido su actividad en Hollywood para enfocarse en proyectos personales y artísticos.

Lo cierto es que, fiel a su estilo impredecible, Jim Carrey volvió a generar conversación global: primero por su emotivo homenaje familiar y después por demostrar que, incluso fuera de la pantalla, sigue siendo una figura capaz de acaparar titulares.

