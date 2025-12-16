Warner plantea rechazar oferta de Paramount y mantener acuerdo con Netflix, según WSJ

Warner Bros. Discovery (WBD) recomendará a sus accionistas no aceptar la oferta de Paramount, valuada en 30 dólares por acción, y mantener su respaldo al acuerdo ya firmado con Netflix, de acuerdo con información publicada este martes. La empresa considera que la propuesta actual no refleja su valor real.

Ante este escenario, Paramount y su director ejecutivo, David Ellison, deberán evaluar si mejoran su planteamiento. Las acciones de Warner se mantienen cerca de los 30 dólares, lo que apunta a que el mercado anticipa un ajuste al alza en la oferta.

La disputa involucra a dos de los mayores jugadores del sector audiovisual en Estados Unidos, que compiten por quedarse con una de las compañías más emblemáticas de la industria.

WBD alcanzó previamente un acuerdo con Netflix para concretar la venta por 82 mil 700 millones de dólares, incluida la deuda. Posteriormente, Paramount irrumpió con una oferta pública de adquisición hostil por 108 mil millones de dólares, elevando la tensión entre las partes.

Netflix había acordado pagar 27,75 dólares por acción, en una combinación de efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de streaming HBO Max.

Paramount, por su parte, ofreció 30 dólares en efectivo por la totalidad de la compañía.

La oferta de Paramount vence el próximo 8 de enero, fecha hasta la cual la empresa podría decidir si eleva su propuesta.

La lucha entre los dos gigantes ha abierto la puerta a una mayor concentración empresarial en un sector ya dominado en EU por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y 'streaming'.

Por otra parte, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) denunció que la operación podría vulnerar las leyes antimonopolio, y senadores como Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Richard Blumenthal han advertido al Departamento de Justicia de que la nueva compañía tendría "capacidad para aumentar los precios televisivos en un contexto de inflación".

YC