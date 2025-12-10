Miércoles, 10 de Diciembre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 10 de diciembre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles

Por: Moisés Figueroa

Aries: Tienes todas las puertas abiertas. Es el momento perfecto para avanzar, enviar mensajes, tocar puertas y hacer que las cosas sucedan. No te quedes con las ganas. La buena fortuna, la prosperidad y nuevas oportunidades están frente a ti, tanto en lo personal como en lo profesional.

Tauro: Mercurio favorece tu comunicación, así que todo puede salir a tu favor. Es tiempo de expresarte con sinceridad, desde el corazón, para lograr excelentes acuerdos. Cuando le pones dulzura a las cosas, todo fluye, y tú sabes hacerlo muy bien.

Géminis: Se aproximan cambios patrimoniales muy positivos. Hay varios aspectos que te favorecen en lo físico, mental y espiritual. Es un periodo de avances importantes.

Cáncer: Venus, Mercurio y Marte te impulsan a ir con todo. Llega una etapa de triunfo, éxito y prosperidad no solo para ti, sino también para tus seres queridos. Es tiempo de crecer, ganar y seguir adelante.

Leo: La rueda de la fortuna está de tu lado. No es momento de pensar demasiado, sino de actuar. Con la luna llena en tu signo y tantos planetas en Sagitario, la comunicación, las negociaciones y cualquier avance se marcan a tu favor.

Virgo: Al estar en la misma cruz mutable que Sagitario, y con varios planetas entrando en ese signo, se activa para ti una etapa de éxito, abundancia y logros. Júpiter, aun retrógrado en Cáncer, te da la oportunidad de concretar con éxito un proyecto iniciado en febrero o marzo. Adelante sin miedo.

Libra: Estás creando ideas enormes; para que sigan siendo tuyas, no las compartas todavía. Venus en Sagitario potencia tu creatividad, tu arte y tu capacidad de alcanzar acuerdos y negociaciones. También se marcan viajes y cierres de ciclos importantes, especialmente en lo sentimental, que abrirán nuevos caminos.

Escorpión: Todo está a tu favor en lo físico, mental y espiritual. Tu intuición y sueños estarán muy claros. Solo evita los celos para que todo fluya. Si necesitas comprar, vender, negociar o firmar algo importante, hoy es un gran día para hacerlo.

Sagitario: Con tantos planetas en tu signo y la presencia del Sol y pronto Mercurio, es tu momento de confiar, avanzar y cerrar o abrir ciclos como mejor te convenga. Lo que te dé paz es lo correcto, porque tu paz no se negocia. Se abre para ti un periodo largo de éxito y abundancia.

Capricornio: Tu mente es muy poderosa: eres fuerte, inteligente y decidido. Hoy es un día clave, porque situaciones que estaban detenidas comenzarán a avanzar rápidamente en lo personal, profesional y familiar. Nada te detiene.

Acuario: Tu energía combina muy bien con la de Sagitario, y con tantos planetas en ese signo y la luna llena, es un tiempo para sentir, disfrutar, amar y abrirte a la abundancia del universo. Todo puede fluir a tu favor en lo personal, económico y social si lo pones en acción.

Piscis: Antes de decidir, pon todo en equilibrio, especialmente en temas profesionales y familiares. Guarda un poco las emociones y analiza los escenarios con calma. Se aproximan cambios importantes en tu economía y trabajo, pero es clave mantener el balance entre lo laboral y lo familiar, algo que tú sabes hacer muy bien.

