Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 9 de diciembre

Aries

La fuerza del fuego te envuelve. Con la Luna Llena en Leo y varios planetas en Sagitario, cualquier negociación, acuerdo o proyecto recibe un impulso favorable. Ya sea en lo personal, familiar, económico o sentimental, todo lo que desees dar continuidad se acomoda a tu favor.

Tauro

Llegan avisos importantes que habías estado esperando. Pueden ser contratos, acuerdos o negociaciones que se concretan con éxito bajo esta lunación. Mantén los pies en la tierra, agradece lo vivido y abre espacio para más abundancia.

Géminis

Tienes todas las de ganar. Llaves mágicas en el amor, la pasión, el trabajo, los viajes y los nuevos proyectos. Evita personas de baja vibración o con comentarios negativos. No pierdas energía dando explicaciones innecesarias. Estás en una racha de buena fortuna que continúa brillando.

Cáncer

Nada ni nadie te detiene. Esta Luna Llena —tu luminaria— te impulsa a avanzar con pasos grandes en planes que habías pospuesto. Leo y Sagitario te empujan a decir y hacer lo que antes dejabas para después.

Leo

La Luna Llena ilumina tu signo, dándote magnetismo, atracción y gran poder personal. Evita los celos y las posesiones. Todo lo que te corresponde es tuyo. Excelente día para firmas, contratos y negociaciones.

Virgo

Inicias una semana muy favorable. Estar en la misma cruz mutable que Sagitario te empuja a salir de tu zona de confort. Surgen oportunidades nuevas que te benefician especialmente en lo económico y profesional.

Libra

Amor, paz y armonía te rodean. Por medio de tus contactos sociales llegarán avances importantes, ya sea por asesoría o recomendaciones. También se marcan viajes y respuestas favorables en trámites o convenios.

Escorpión

Es tiempo de actuar, no de pensar. Se abren caminos positivos en el hogar, con inicios sentimentales, reencuentros y armonía familiar. También hay movimientos en la economía: compras, ventas o cambios importantes. Todo es resultado de tu buen proceder.

Sagitario

Fortuna, abundancia y prosperidad. Con la Luna en Leo y varios planetas en tu signo, este es un periodo para actuar, no para dudar. Lo que ahora recibes es fruto de lo sembrado en los últimos años. Agradece y continúa avanzando.

Capricornio

Dale tiempo al tiempo. Lo que te corresponde por derecho llegará a tus manos. Tu casa del dinero está activada y vienen cambios importantes. Gracias a tu disciplina y administración, los resultados serán favorables para ti y quienes te rodean.

Acuario

Hay un balance perfecto entre trabajo, diversión y serenidad. Aunque el trabajo sigue intenso, ahora fluye de forma armónica. La Luna en Leo y los planetas en Sagitario te impulsan hacia nuevas experiencias con más tranquilidad. Estás en una racha de buena fortuna: pide lo que necesites.

Piscis

Llegan cambios, transformaciones y oportunidades. La Luna Llena en Leo y el fuego sagitariano te ayudan a tomar decisiones que habías pospuesto. Es tiempo de ganar, de avanzar y colocarte al frente tanto en lo profesional como en lo familiar.

MF