Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 9 de diciembre

La fuerza del fuego te envuelve. Con la Luna Llena en Leo y varios planetas en Sagitario, cualquier negociación, acuerdo o proyecto recibe un impulso favorable. Ya sea en lo personal, familiar, económico o sentimental, todo lo que desees dar continuidad se acomoda a tu favor.Llegan avisos importantes que habías estado esperando. Pueden ser contratos, acuerdos o negociaciones que se concretan con éxito bajo esta lunación. Mantén los pies en la tierra, agradece lo vivido y abre espacio para más abundancia.Tienes todas las de ganar. Llaves mágicas en el amor, la pasión, el trabajo, los viajes y los nuevos proyectos. Evita personas de baja vibración o con comentarios negativos. No pierdas energía dando explicaciones innecesarias. Estás en una racha de buena fortuna que continúa brillando.Nada ni nadie te detiene. Esta Luna Llena —tu luminaria— te impulsa a avanzar con pasos grandes en planes que habías pospuesto. Leo y Sagitario te empujan a decir y hacer lo que antes dejabas para después.La Luna Llena ilumina tu signo, dándote magnetismo, atracción y gran poder personal. Evita los celos y las posesiones. Todo lo que te corresponde es tuyo. Excelente día para firmas, contratos y negociaciones.Inicias una semana muy favorable. Estar en la misma cruz mutable que Sagitario te empuja a salir de tu zona de confort. Surgen oportunidades nuevas que te benefician especialmente en lo económico y profesional.Amor, paz y armonía te rodean. Por medio de tus contactos sociales llegarán avances importantes, ya sea por asesoría o recomendaciones. También se marcan viajes y respuestas favorables en trámites o convenios.Es tiempo de actuar, no de pensar. Se abren caminos positivos en el hogar, con inicios sentimentales, reencuentros y armonía familiar. También hay movimientos en la economía: compras, ventas o cambios importantes. Todo es resultado de tu buen proceder.Fortuna, abundancia y prosperidad. Con la Luna en Leo y varios planetas en tu signo, este es un periodo para actuar, no para dudar. Lo que ahora recibes es fruto de lo sembrado en los últimos años. Agradece y continúa avanzando.Dale tiempo al tiempo. Lo que te corresponde por derecho llegará a tus manos. Tu casa del dinero está activada y vienen cambios importantes. Gracias a tu disciplina y administración, los resultados serán favorables para ti y quienes te rodean.Hay un balance perfecto entre trabajo, diversión y serenidad. Aunque el trabajo sigue intenso, ahora fluye de forma armónica. La Luna en Leo y los planetas en Sagitario te impulsan hacia nuevas experiencias con más tranquilidad. Estás en una racha de buena fortuna: pide lo que necesites.Llegan cambios, transformaciones y oportunidades. La Luna Llena en Leo y el fuego sagitariano te ayudan a tomar decisiones que habías pospuesto. Es tiempo de ganar, de avanzar y colocarte al frente tanto en lo profesional como en lo familiar.MF