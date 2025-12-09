La semana inicia bajo una atmósfera que invita a la introspección. El movimiento lunar (actualmente en un signo de fuego) favorece momentos de calma, agradecimiento y revisión personal.

Además, te compartimos una guía general para cada signo zodiacal. Recuerda que tu ascendente y otros elementos de tu carta natal también influyen, así que tómalo solo como orientación. Las cartas del tarot interpretadas por Mhoni Vidente señalan áreas clave como vínculos personales, economía, inicios y percepción interna.

Aries (21 marzo – 19 abril)

Tu impulso será determinante para mover proyectos que se habían estancado. Evita reaccionar de forma acelerada en conversaciones delicadas. La energía física aumentará durante el día. Un comentario ajeno podría motivarte más de lo previsto. Confía en tu intuición antes de decidir.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Hoy sentirás la necesidad de mantener estabilidad, aunque el día trae ajustes menores que requerirán flexibilidad. Tu sentido práctico en temas económicos será acertado. Un mensaje inesperado podría alegrarte. Date un descanso. Existe la posibilidad de reencontrarte con alguien significativo del pasado.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Tu forma de comunicarte será clara y convincente. Es una buena oportunidad para explicar ideas, resolver dudas o llegar a acuerdos. Tu curiosidad impulsará nuevas oportunidades. No descuides tu sueño. Una charla profunda dejará enseñanzas importantes. Expresa lo que realmente deseas.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Las emociones estarán más presentes, pero también tu sensibilidad. Podrás solucionar un asunto personal que venías arrastrando. Protege tu espacio emocional. Un gesto amable te llenará de calidez. Una noticia familiar podría iluminar tu jornada. Conecta con tu percepción interna.

Leo (23 julio – 22 agosto)

La seguridad en ti mismo se refuerza este día. Será positivo para dirigir proyectos o asumir decisiones valientes. Controla los gastos innecesarios. Alguien acudirá a ti en busca de orientación. Tu magnetismo llamará nuevas oportunidades. No olvides tu capacidad para inspirar.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Tu mente se mostrará organizada y enfocada. Aprovecha para poner orden en tareas pendientes y cerrar capítulos. Podría aparecer una propuesta laboral atractiva. Busca equilibrio entre obligaciones y descanso. Resolverás algo que te generaba tensión. La claridad será tu aliada.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Sentirás un mayor equilibrio emocional. El día favorece la reconciliación o la mejora de vínculos tensos. La creatividad se activa, úsala con propósito. Escucha a tu cuerpo. Una charla honesta te ayudará a liberar cargas. Decide por ti sin esperar validación externa.

Escorpión (23 octubre – 21 noviembre)

Una fuerte percepción o intuición te guiará. Mantente alejado de disputas sin sentido. Las finanzas se mantienen estables. Haz caso a tus presentimientos. Podrías descubrir una verdad que te impulse a avanzar. Observa con calma antes de dar un paso.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

El deseo de explorar y aprender marcará tu día. Podrían surgir invitaciones o desplazamientos breves. Mantén prudencia en decisiones económicas. Un proyecto creativo despertará entusiasmo. Permítete disfrutar sin descuidar tu organización.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Tu constancia comenzará a mostrar resultados. Podrías recibir avances importantes en estudios o trabajo. Ten paciencia con personas más sensibles que tú. El reconocimiento llegará. Verás con claridad tu siguiente movimiento. No minimices tu capacidad de dirigir.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Las ideas aparecerán con rapidez y frescura. Es un buen día para innovar. Alguien podría impulsarte a un cambio significativo. Mantén la serenidad ante retrasos. Un giro inesperado podría beneficiarte. Tu forma singular de ver las cosas será tu mejor herramienta.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Tu empatía destacará a lo largo del día. Podrás apoyar a una persona cercana con facilidad. Evita absorber emociones ajenas. Un detalle romántico podría alegrarte. Tu intuición estará especialmente afinada. Permite que tus emociones fluyan sin juzgarlas.

Con información de Mhoni Vidente

