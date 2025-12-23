Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 23 de diciembre

Aries

Tu intuición está especialmente afinada. La percepción, los presentimientos y hasta los sueños te están enviando señales claras que conviene escuchar. Ese sexto sentido, conectado con tu interior, te guía hacia personas y decisiones correctas, y también te advierte cuándo es mejor detenerse. Pon especial atención en juntas, reuniones y eventos laborales, porque sabrás decir lo correcto en el momento indicado.

Tauro

Tus pensamientos tienen un gran poder de manifestación, por lo que este no es momento de enfocarte en carencias. Al contrario, concéntrate en lo que eres, en lo que deseas y en el rumbo que quieres tomar. Se presentan energías muy favorables tanto en lo sentimental como en lo económico, con cambios positivos que fortalecen tu estabilidad financiera.

Géminis

Todo se acomoda a tu favor. En lo físico, emocional, mental y espiritual, las condiciones son positivas. El amor, el trabajo, los viajes y la pasión fluyen con armonía. La Luna Nueva en Acuario te impulsa a vivir el presente con mayor libertad y autenticidad, aprovechando cada oportunidad que se presenta.

Cáncer

Es un día ideal para concretar acuerdos, firmar contratos o cerrar convenios importantes. La energía es especialmente favorable y se combina con noticias positivas relacionadas con tu persona y tu hogar, las cuales traerán alegría y tranquilidad emocional.

Leo

Tu espíritu rebelde y auténtico te ayuda a romper límites emocionales y mentales. Estás confiando más en la abundancia y en lo que el universo tiene reservado para ti. Este es un momento clave para tomar decisiones que fortalezcan tu libertad personal y tu paz interior, con noticias alentadoras en lo económico o profesional.

Virgo

Aunque el cierre de año viene cargado de responsabilidades, no es momento de inquietarse. Se avecinan días de descanso y, antes de eso, surgirán propuestas interesantes que podrían concretarse a mediados o finales de enero, con proyección positiva para tu crecimiento profesional.

Libra

La energía del día te impulsa a reconocerte, valorarte y fortalecer tu amor propio. Te sientes más seguro de quién eres y de lo que mereces. La Luna Nueva en Acuario te ayuda a expresar con claridad tus deseos y expectativas, especialmente en el ámbito social y laboral, donde llegarán noticias que aliviarán tu economía.

Escorpión

Es momento de soltar ataduras y avanzar sin miedo hacia tus sueños. Las opiniones externas no deben frenar tu camino. Con Plutón en Acuario, cuentas con fuerza, determinación y poder personal para hacer que las cosas sucedan. No permitas que nadie robe tu motivación; es tiempo de brillar.

Sagitario

Fluir será la clave. Te encuentras en una etapa donde puedes materializar muchos de tus deseos. Es momento de avanzar, comunicar lo que necesitas y hacer ajustes importantes en tu vida. Cambios en el hogar, movimientos inmobiliarios y la planeación de viajes forman parte de esta etapa de renovación.

Capricornio

Las condiciones están a tu favor. Más que pensar, es tiempo de actuar. Da ese paso que has postergado y confía en tu capacidad para lograr resultados positivos. Los astros indican avances con éxito y logros concretos en distintos aspectos de tu vida.

Acuario

Reuniones, celebraciones y encuentros sociales marcan esta etapa. Se abren oportunidades para cerrar ciclos y comenzar otros nuevos. Tu creatividad, intuición e imaginación están en su punto más alto, por lo que es importante anotar tus ideas y empezar a darles forma en los próximos días.

Piscis

Aléjate de chismes, comentarios negativos y personas que no aportan. Mantén tu energía en calma y rodéate de ambientes positivos. Es un día importante, lleno de alegría y bienestar. Si recibes consejos, hazlo desde la serenidad. También se perfilan acuerdos, firmas y la realización de un viaje que llevabas tiempo deseando.

MF