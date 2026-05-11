Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 12 de mayo

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus horóscopos para este martes 12 de mayo, una jornada marcada por la intuición, el crecimiento personal y las oportunidades económicas para todos los signos del zodiaco.

Las energías del día impulsan a tomar decisiones importantes, cerrar ciclos y abrirse a nuevas experiencias tanto en el amor como en el trabajo.

Aries

Aries deberá escuchar con atención su voz interior antes de tomar decisiones importantes. Mizada recomienda asesorarse con expertos, ya que el signo atraviesa una etapa clave para avanzar y emprender cosas nuevas y diferentes. Todo lo que está llegando traerá triunfo, éxito y abundancia.

Tauro

Tauro vivirá un día “único, hermoso y sensacional”. La recomendación es no engancharse con comentarios negativos, pues este 12 de mayo trae excelentes noticias que llenarán el corazón de alegría, paz y felicidad. Además, se avecina una etapa de abundancia y motivación.

Géminis

Para Géminis llegan fortaleza, compromiso y determinación para alcanzar metas que vienen trabajando desde hace meses. Los proyectos que comenzaron a moverse desde agosto o septiembre del año pasado empezarán a avanzar con mayor rapidez a partir de esta semana.

Cáncer

Cáncer tendrá una intuición y percepción muy elevadas. Su magnetismo estará fortalecido y recibirá señales importantes de sus guías espirituales. En el ámbito laboral y profesional se presentan nuevas oportunidades con incremento en los ingresos económicos.

Leo

Leo atraviesa una etapa muy positiva. La intuición, creatividad y experiencia serán fundamentales para avanzar en planes que ya están prácticamente listos para concretarse. También comienzan a abrirse caminos importantes en temas económicos.

Virgo

Virgo tendrá el sexto sentido más desarrollado que nunca. La recomendación es escuchar esa “vocecita interior” al momento de tomar decisiones. Aunque es un signo muy ordenado y metódico, hoy deberá confiar más en su intuición, especialmente en temas profesionales. Además, surgirán propuestas económicas y personales muy favorables.

Libra

Libra deberá dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Este día será importante para reencontrarse consigo mismo, fortalecer el amor propio y reconocer todo lo que ha logrado. También se sentirá querido, reconocido y rodeado de recompensas, mientras se acercan cambios positivos en la economía.

Escorpión

Escorpión tendrá un día ideal para fluir y evitar conflictos. Si logra mantener una actitud positiva, las cosas comenzarán a avanzar con rapidez en temas de relaciones públicas, negociaciones y economía. En el amor, puede haber desde el inicio de una relación sentimental hasta una formalización importante.

Sagitario

Sagitario vivirá una jornada llena de crecimiento y fortalecimiento emocional. Será un gran momento para valorarse y reconocer sus capacidades. Además, una propuesta importante llegará para llenar de alegría su corazón.

Capricornio

Capricornio deberá analizar cuidadosamente cualquier firma, contrato o negociación. Aunque puede concretar acuerdos, Mizada recomienda esperar unos días más si es posible. Mientras tanto, será clave mantenerse atento a las oportunidades y propuestas en el ambiente profesional.

Acuario

Acuario comenzará la semana con mucha actividad y responsabilidades. Su agenda estará llena de trabajo y nuevos proyectos, pero todo el esfuerzo será observado positivamente, ya que podría llegar una propuesta laboral que traerá alegría y satisfacción.

Piscis

Piscis deberá buscar paz, tranquilidad y armonía rodeándose de las personas que realmente lo valoran. Habrá reuniones, eventos y actividades sociales y laborales importantes durante la semana. También continúan los cambios positivos relacionados con el hogar, remodelaciones y viajes que comienzan a planearse o concretarse.

MF