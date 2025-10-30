Jueves, 30 de Octubre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 30 de octubre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este jueves

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este jueves. ESPECIAL

Aries

Con Mercurio en Sagitario y la Luna creciente en Acuario, se abren oportunidades para cerrar ciclos y lograr avances importantes en tu vida profesional. Esto traerá también mejoras económicas.

Tauro

Las finanzas se activan favorablemente. Es momento de avanzar sin dudar, expresar tus ideas y negociar. Mercurio impulsa acuerdos que mejorarán tus ingresos y fortalecerán la armonía en casa.

Géminis

Tu planeta regente, Mercurio, en Sagitario te favorece especialmente. La Luna en Acuario potencia tus ideas y te brinda un ciclo de crecimiento hasta el 18 de noviembre. Se presentan oportunidades en viajes, comunicación, trabajo y relaciones personales.

Cáncer

Todo fluye a tu favor. Júpiter en tu signo abre caminos y te da las herramientas para hacer realidad tus sueños, beneficiando también a tus seres queridos.

Leo

Mercurio en Sagitario potencia tu comunicación, negociaciones y acuerdos. Es un buen momento para planificar viajes o proyectos laborales. Se avecinan cambios positivos y reconocimientos en tu entorno profesional.

Virgo

Vives un renacimiento personal y profesional. Retomas proyectos detenidos y redescubres tu propio valor. Mercurio, tu planeta regente, te impulsa a comunicar y avanzar con decisión en tus planes.

Libra

Se presentan oportunidades económicas y laborales. Si estás buscando empleo, aumento o iniciar un negocio, este ciclo (del 29 de octubre al 18 de noviembre) será muy favorable. Atrévete a innovar y a tomar decisiones valientes.

Escorpión

Se armonizan los temas relacionados con viajes, mudanzas y comunicación profesional. Con el Sol en tu signo y Plutón directo en Acuario, todo comienza a estabilizarse y avanzar en tu beneficio.

Sagitario

Con Mercurio en tu signo, llega un tiempo de transformaciones y nuevas oportunidades. Expresa tus ideas, toma decisiones rápidas y confía en tu instinto. El éxito está en movimiento.

Capricornio

Las gestiones relacionadas con compras, ventas o firmas resultan favorables. Es momento de liberar cargas internas y enfocarte en tus metas. No todos comprenderán tu nivel de compromiso, pero tu esfuerzo rendirá frutos.

Acuario

Mercurio en Sagitario fortalece tu área laboral y económica. Si no tienes pareja, podría llegar una relación estable. Mantén el equilibrio entre lo práctico y lo espiritual.

Piscis

Se resuelven situaciones que antes estaban detenidas. Todo empieza a fluir a tu favor. Confía en la abundancia. Mercurio en Sagitario y Plutón en Acuario te abren caminos y oportunidades para alcanzar lo que mereces.

