Mhoni Vidente revela qué hacer para atraer riqueza y estabilidad en noviembre

La astróloga y vidente Mhoni Vidente compartió un nuevo ritual especial para realizarse el sábado 1 de noviembre, con el propósito de atraer riqueza, abundancia, estabilidad, amor, salud y progreso laboral durante todo el mes.

De acuerdo con Mhoni, este ritual es sencillo pero muy poderoso, ya que puede realizarse en casa con materiales fáciles de conseguir.

Materiales necesarios

Una copa de cristal con agua de la llave

Incienso de sándalo, mirra o copal

Cerillos de madera

Tres monedas de la misma denominación

Un billete de la cantidad más alta disponible

Tres limones verdes

Una veladora azul o morada (o un sirio del mismo color)

Un plato forrado con papel aluminio

Una copa de vidrio con tequila, ron o mezcal

Perfumes: uno personal, uno de atracción o riqueza (como “Ven Dinero” o “Atrapa Abundancia”) y uno espiritual o energético (como “del Pájaro Macuá” o “Rey Salomón”)

Paso a paso del ritual de Mhoni Vidente

El ritual debe hacerse después del baño, para limpiar el cuerpo y el espíritu. Perfumar los tres limones con el perfume personal y el de abundancia. Pasar los limones por todo el cuerpo tres veces, rezando un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo eliminar envidias y malas energías. Colocar los limones en la copa con agua. Si flotan, significa que la energía está fuerte y limpia. Las tres monedas se colocan formando un triángulo, y en el centro se ubica la veladora azul o morada. Alrededor de la vela se rocían los perfumes elegidos. El billete perfumado se frota con las manos, pidiendo prosperidad, y se coloca debajo de la copa con tequila, ron o mezcal. Encender el incienso y rezar un Padre Nuestro y un Ave María para limpiar las energías.

Encender la veladora y recitar la oración:



“Jesús enemigos veo, sangre de mis venas quieren. Yo no se las voy a dar. Alabado sea el sacramento del altar. Víboras envenenadoras, serpientes venenosas, recojan su veneno que han preparado para mí.”

Mhoni recomienda hacer el ritual con mucha fe, ya que la intención y la energía positiva son las que abren los caminos hacia la abundancia.

¿Qué hacer para mantener la riqueza y salud en el mes?

Cambiar diariamente el agua de los limones. Encender un incienso cada día. Guardar las tres monedas en la cartera al terminar la veladora. Conservar el billete perfumado en la billetera hasta el 30 de noviembre, sin gastarlo.

Finalmente, la vidente asegura que este ritual te llenará de riqueza, estabilidad, viajes, amor y crecimiento en todas las formas.

Con información de Mhoni Vidente

MF