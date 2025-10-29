Cinemex anuncia fecha para el reestreno de Yu-Gi-Oh

Muy pronto, “Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones” y "Yu-Gi-Oh! La Pirámide de la Luz" regresarán a los cines de México para celebrar el 29.º aniversario de la icónica franquicia. Los seguidores que se perdieron su estreno en 2016 tendrán ahora la oportunidad de disfrutar esta épica aventura por primera vez en la gran pantalla.

Cinemex confirmó que la película volverá a proyectarse el próximo 13 de noviembre, ofreciendo a los fans la posibilidad de revivir los duelos, la emoción y la nostalgia del universo japonés inspirado en el legendario juego de cartas.

Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh!, murió en 2022, dejando una franquicia que a la fecha sigue viva gracias a la pasión de los fans por el juego y la animación japonesa.

¿De qué trata “Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones”?

La historia sigue a Yugi Muto y sus amigos, quienes, tras muchas aventuras y duelos, enfrentan un nuevo desafío cuando Seto Kaiba, uno de los personajes más emblemáticos de la saga, busca revivir al faraón Atem.

Sin embargo, un nuevo rival, conocido como Aigami, surge como obstáculo, y su presencia pondrá a prueba a los protagonistas, obligándolos a tomar decisiones estratégicas durante los duelos.

La cinta destacó en 2016 por su animación renovada, que permitió ver a los personajes con un estilo más moderno y detallado, además de traer de regreso a monstruos icónicos y las cartas clásicas a la pantalla grande.

El reestreno de “Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones” promete conectar a los antiguos fans con nuevas audiencias que quizá descubrirán el universo de las cartas por primera vez.

