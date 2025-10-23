Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 23 de octubre

Aries

Estás en el momento adecuado, justo y conveniente. Hay varios aspectos que te favorecen para solucionar cualquier tipo de negociación que tenga que ver tanto con tu hogar como con tu vida personal y profesional. Hoy es muy buen día. Si tienes que hacer algún ajuste en cuestiones de trabajo, bancarias o financieras, se marca muy favorable. Aléjate de comentarios negativos. No seas parte de las personas que hablan en negativo, porque esa no es tu frecuencia, mi querido Aries.

Tauro

Fuerza, poder, energía y capacidad. Muy buenos cambios en tu casa número dos, que es la casa de la economía, y también en tu casa número cuatro, la del hogar, donde se ve un balance perfecto para hacer algo nuevo, diferente y solucionar diferencias de comunicación para que todo fluya en amor.

Géminis

Lánzate a la aventura hermosa y maravillosa que se llama vivir, sentir, gozar y amar aquí y ahora. Es muy importante el agradecimiento, algo que tú sabes hacer muy bien. Este Sol en Escorpión te dará una fuerza tremenda para poner las cartas sobre la mesa. Con esa seguridad y poderío, se multiplicará todo lo que sembraste en marzo, abril y mayo, con resultados a partir de esta semana.

Cáncer

Escucha la voz de tu interior. Tus guías, ángeles y maestros te llevarán al lugar y a la persona adecuada. Ellos te están mostrando cuál es el camino correcto que tiene que ver con tu vida personal y profesional. Hacer un balance será mágico y te mostrará con claridad el rumbo que debes seguir para mantener tu equilibrio en lo personal, familiar y profesional.

Leo

No busques fuera de ti lo que ya llevas dentro. Eres luz, fuerza, energía, paz y felicidad. Nada ni nadie debe moverte de tu centro. Aléjate de los ladrones de sueños. Hoy y mañana tendrás respuestas favorables en cuestiones crediticias, bancarias o hipotecarias.

Virgo

El pasado es humo y el futuro es viento. Aprende a vivir el presente, el aquí y el ahora. Lo hecho, hecho está, lo dicho, dicho está. Vas a aprender a alejarte de personas que no vibren en tu frecuencia o que sean negativas. Con el Sol en Escorpión y Neptuno en Piscis, estás en un gran momento para hacer cosas nuevas y unirte a personas alegres, proactivas y positivas. Tu casa de la profesión está muy favorecida, con buenos cambios en tu economía.

Libra

Todo lo que tengas que firmar, comprar, vender, negociar o financiar se marca a tu favor. En lo sentimental, se visualiza una formalización o el inicio de una nueva relación. También podrías planificar ese viaje de tus sueños a partir de esta semana.

Escorpión

El universo coopera contigo. Con el Sol entrando en tu signo, es momento de afirmar tu poder y decretar lo que deseas. Tu mente está como una varita mágica, así que aprovecha para avanzar. No es tiempo de pensar demasiado, sino de actuar, tanto en lo sentimental como en lo profesional, con buenos cambios en tu economía.

Sagitario

Fuerza, poder, energía y alegría. Estás en una etapa muy importante donde comienzas a ver grandes resultados de lo que sembraste desde agosto o septiembre del año pasado. Es tiempo de recibir y disfrutar lo logrado.

Capricornio

No te enganches ni permitas que te saquen de tu centro. Hay personas que saben cómo hacerlo, pero tú tienes la fuerza, inteligencia y capacidad para manejar todo perfectamente. Hoy es un gran día en lo personal, familiar y económico. No te frenes por comentarios negativos: recuerda que las críticas suelen venir de la envidia.

Acuario

Quítate el antifaz y mira las cosas como son. Lo que estás viviendo es un proceso de crecimiento y aprendizaje. Es momento de avanzar, tocar puertas y unirte a personas que vibren como tú. Aprende a ponerte en primer lugar: así como ayudas a los demás, también debes ayudarte y dejarte ayudar.

Piscis

Brillas y brillas mucho. Y si tu brillo molesta, que se pongan lentes. Hoy es un gran día para ti: firmas, contratos, acuerdos y cambios positivos en tu forma de pensar y actuar. Se marcan reencuentros sentimentales y laborales.

