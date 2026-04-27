Mizada Mohamed: Esto signos tendrán momentos mágicos

Mizada Mohamed menciona en sus predicciones que la semana del 27 de abril al 3 de mayo llega con una carga energética intensa, marcada por el Sol en Tauro, la Luna creciente y una microluna llena en Escorpión, configuraciones que impulsan cambios, decisiones importantes y oportunidades en distintos ámbitos de la vida.

De acuerdo con la astróloga, este periodo no solo favorece el crecimiento personal, sino que también abre la puerta a experiencias que pueden sentirse “mágicas” para algunos signos del zodiaco, especialmente en temas de amor, éxito y transformación.

Aries

Aunque inicia un nuevo ciclo tras su temporada, Aries mantiene una energía poderosa para manifestar lo que desea. Los cambios continúan y lo que parecía retrasado comienza a acomodarse en el momento adecuado, generando sensación de sincronía y destino.

Tauro

Este signo se posiciona como uno de los más favorecidos. La energía cósmica impulsa negociaciones, acuerdos y avances en relaciones personales. La microluna llena potencia la pasión, los reencuentros y la posibilidad de formalizar vínculos, generando momentos intensos y memorables.

Géminis

Con la influencia de Venus en su signo, Géminis experimenta una etapa de atracción, creatividad y apertura de caminos. El amor, el dinero y las oportunidades fluyen con mayor facilidad, lo que convierte esta semana en un periodo clave para materializar deseos y vivir situaciones que pueden sentirse casi “mágicas”.

Virgo

Este signo vive una etapa de avance acelerado gracias a la influencia de Mercurio. Proyectos que estaban detenidos comienzan a fluir, abriendo oportunidades laborales y económicas que pueden transformar su panorama de manera positiva.

Escorpión

La microluna llena en su signo activa su magnetismo y poder personal. Escorpión se encuentra en un momento en el que puede atraer lo que desea con facilidad, desde nuevas relaciones hasta cambios importantes como mudanzas o firmas. Su energía está en uno de los puntos más altos del ciclo.

MF