Miley Cyrus se prepara para regresar como Hanna Montana en especial de aniversario

El próximo 24 de marzo llegará a Disney+ un especial conmemorativo por los 20 años de la serie que marcó a toda una generación. Se trata de una conversación íntima con Miley Cyrus, conducida por Alex Cooper, en la que el público podrá reencontrarse con las canciones, los escenarios más recordados y material de archivo que no había sido difundido anteriormente.

La propia Miley Cyrus anunció el proyecto mediante un video publicado en sus redes sociales, donde confirmó la fecha de estreno. Desde meses atrás, la artista había manifestado en distintas entrevistas su intención de celebrar el aniversario de la producción que impulsó su carrera. “Quiero crear algo realmente muy especial por ello porque fue el comienzo de todo lo que hay ahora”, expresó durante una charla con Sirius XM. En ese tiempo, también compartió imágenes relacionadas con el personaje que la llevó al reconocimiento internacional.

El especial profundizará en el origen de Hannah Montana y en la huella que dejó a nivel cultural. La entrevista estará a cargo de Alex Cooper, conductora del popular podcast Call Her Daddy, mientras que la producción correrá por cuenta de HopeTown Entertainment y Unwell Productions. Además de la conversación, el episodio incluirá escenas emblemáticas y canciones que formaron parte de la serie estrenada en 2006, junto con contenido inédito.

De qué trata Hanna Montana

La ficción relataba la historia de Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida como la estrella pop Hannah Montana. A lo largo de sus capítulos, la trama mostraba sus experiencias junto a sus amigos y los retos de mantener en secreto su identidad artística.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la serie acumula más de 500 millones de horas reproducidas en la plataforma. En el ámbito musical, los lanzamientos vinculados al programa alcanzaron 14 discos de platino y 18 de oro, consolidando su impacto en la industria.

Después de la etapa Disney

Tras concluir su participación en Hannah Montana, Miley Cyrus enfrentó el desafío de desprenderse de la imagen asociada a su personaje. Un punto de quiebre fue el lanzamiento del álbum Bangerz en 2013. Ese mismo año protagonizó una actuación en los MTV Video Music Awards que generó un intenso debate en redes sociales. Sobre aquella presentación, Rolling Stone señaló:

“Tu actuación en los VMAs puso a internet en marcha, enfureciendo a los liberales con su arriesgada parodia racial y escandalizando a los conservadores con su decadencia twerking con aires de Belén”.

Con el paso del tiempo, la artista amplió su presencia en distintos ámbitos, desde la moda hasta los negocios. Fue reconocida como Leyenda Disney, convirtiéndose en la persona más joven en recibir esa distinción. En el terreno empresarial, también consolidó su patrimonio. Según Forbes, en 2024 su fortuna se estimaba en aproximadamente 160 millones de dólares, cifra que incluye propiedades de alto valor, vehículos y colaboraciones comerciales.

