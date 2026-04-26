Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de abril de 2026

Aries

Es momento de dejar de actuar como si no ocurriera nada , así como de evitar el silencio ante situaciones que requieren tu intervención. Tienes carácter, voz propia y derecho a establecer límites claros. Si algo no es de tu agrado, es importante expresarlo con firmeza.

Tauro

Cuida lo que dices, no todo pensamiento debe ser expresado. Evita comentarios innecesarios que puedan traerte problemas.

Géminis

Tiendes a sobrepensar situaciones, generando escenarios o conversaciones que no corresponden a la realidad. Esto no te beneficia. Es preferible enfocar la energía en el presente y en aquello que sí puedes controlar.

Cáncer

Se avecinan nuevos proyectos que pueden generar entusiasmo, así como la posibilidad de un viaje que contribuirá significativamente a reducir el estrés y la ansiedad acumulados.

Leo

Es necesario actuar con cautela ante la posible presencia de una traición cercana, ya sea en el ámbito laboral o en una amistad que ya ha mostrado señales de alerta. La confianza excesiva puede llevar a ignorar indicios importantes.

Virgo

Se presentan nuevos planes que pueden resultar motivadores, incluyendo la posibilidad de un viaje que favorecerá el descanso mental y la reconexión personal.

Libra

Existe una oportunidad de negocio , particularmente en el área de ventas o actividades relacionadas con alimentos. Si se gestiona adecuadamente, puede representar una fuente importante de ingresos. Es recomendable considerarlo con seriedad.

Escorpio

Se aproximan cambios significativos en diversas áreas de tu vida, por lo que será necesario adaptarse a nuevas circunstancias. Es importante evitar decisiones impulsivas o tentaciones que puedan derivar en consecuencias difíciles de corregir.

Sagitario

La vida te ofrece la oportunidad de reinventarte y de demostrar tu verdadero potencial. Es momento de fortalecer la confianza en ti mismo, ya que cuentas con las capacidades necesarias para alcanzar tus objetivos.

Capricornio

Si los resultados no son los esperados, es importante evitar la frustración. Lo recomendable es intentarlo nuevamente, pero con mayor análisis, estrategia y menos impulsividad.

Acuario

Se confirmará una percepción que tenías respecto a una persona. Aunque esta situación pueda resultar incómoda, también te brindará claridad y validación de tu intuición.

Piscis

Es conveniente dejar de asumir apariencias que no corresponden a tu esencia con el fin de agradar a otros. Mantener tu autenticidad es fundamental, ya que es lo que te distingue y define.

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