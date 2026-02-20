Viernes, 20 de Febrero 2026

Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 20 al 22 de febrero

Algunos signos, en particular, sentirán que la buena fortuna se manifiesta con mayor fuerza, ya sea en el amor, en el dinero o en proyectos personales que venían esperando concretarse

Por: Moisés Figueroa

De acuerdo con Mhoni Vidente, el fin de semana del 20 al 22 de febrero llega con movimientos energéticos importantes que favorecerán a varios signos del zodiaco. 

Algunos signos, en particular, sentirán que la buena fortuna se manifiesta con mayor fuerza, ya sea en el amor, en el dinero o en proyectos personales que venían esperando concretarse.

Aries

Aries vivirá días de impulso y determinación. El sábado será especialmente favorable para resolver pendientes financieros, organizar documentos o iniciar nuevos planes laborales. También podrían presentarse oportunidades sentimentales inesperadas. La clave será actuar con inteligencia y no precipitarse en decisiones emocionales.

Cáncer

Cáncer será uno de los signos más favorecidos del fin de semana, especialmente el domingo. Se marca una etapa de crecimiento personal, estabilidad emocional y posibles noticias positivas en temas económicos. La energía de abundancia estará presente, pero será fundamental mantener pensamientos claros y evitar distracciones innecesarias.

Virgo

Para Virgo se abren puertas en asuntos profesionales y trámites importantes. Es un fin de semana ideal para ordenar finanzas, cerrar acuerdos y planear inversiones. En el amor, se presenta armonía si logra mantener el equilibrio entre razón y emoción. La organización será su mayor herramienta de éxito.

Libra

Libra experimentará estabilidad y equilibrio. Se destraban situaciones que parecían detenidas, sobre todo en el ámbito laboral y legal. También hay posibilidades de viajes o movimientos positivos relacionados con cambios importantes. La energía fluye a su favor si mantiene la calma y la diplomacia que lo caracteriza.

Capricornio

Capricornio entra en una etapa de avance económico y crecimiento profesional. Se marcan oportunidades de expansión y posibles propuestas que pueden generar estabilidad a largo plazo. Será importante confiar en su capacidad de liderazgo y no limitarse por inseguridades pasajeras.

Piscis

Con el Sol iluminando su temporada, Piscis tendrá intuición fortalecida y momentos de claridad emocional. El domingo se perfila como el mejor día para tomar decisiones personales y abrirse a nuevas oportunidades amorosas. Es un fin de semana para confiar en la voz interior y aprovechar las señales que el destino presente.

Con información de Mhoni Vidente

MF

