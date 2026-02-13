Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 13 al 15 de febrero

Los horóscopos del fin de semana del 13 al 15 de febrero de la astróloga Mhoni Vidente llegan con mensajes poderosos de transformación, abundancia y decisiones importantes.

La energía del viernes 13 será clave para destrabar situaciones laborales, cerrar ciclos amorosos y activar la buena suerte en todos los signos.

Aries

Fin de semana de buena suerte para tu signo. Este viernes recibirás una propuesta de trabajo nueva que deberás analizar cuidadosamente; evita desesperarte al tomar decisiones. El número 13 te domina en todos los sentidos y refleja la fuerza interior que posees para salir adelante de cualquier problema o situación complicada. Por eso, se recomienda que el día 13 de febrero regales trece monedas de cualquier denominación a quien lo necesite; verás cómo la suerte comienza a multiplicarse.

Sales de viaje para visitar a familiares y también podría buscarte un amor del pasado para pedirte dinero prestado; es importante cerrar definitivamente ese tipo de relaciones tóxicas. Te regalan un perfume o un reloj. Ten cuidado con el insomnio, ya que sueles pensar demasiado al acostarte y eso te roba el sueño; procura relajarte y descansar.

Si estás en pareja, serán días de mucha convivencia y de pasarla muy bien, pero modera el consumo de alcohol y comidas muy picantes porque pueden alterar tu digestión. Tus números de la suerte son 07 y 31; tu color es el rojo. Son días de abundancia en los que el dinero llegará por diferentes medios. Usa más el blanco y rojo para potenciar tu suerte.

Tauro

Fin de semana de estar muy activo en cuestiones de trabajo extra y realizando tareas en casa. A Tauro le gusta vivir bien y estás en el tiempo perfecto para consolidar una relación de pareja estable. El viernes habrá juntas de última hora para concretar proyectos nuevos. El 13 de febrero será un día de cambios radicales en tu vida; este número es muy importante para tu signo y te impulsa a reinventarte en lo personal, así que no tengas miedo a las decisiones que tomes, pues serán para tu bien.

Recuerda que la decisión de ser feliz está en tus manos. Se recomienda encender una vela blanca y pedir un deseo; verás cómo se cumple casi de inmediato. Será un fin de semana de convivencia con familia y seres queridos. Cuida dolores de espalda y visita al médico si es necesario.

Limpias tu casa y cambias muebles para mejorar la energía a tu alrededor. Ya no le ruegues a quien no está contigo; lo que sucede te conviene. Es momento de conocer personas más compatibles como Virgo y Piscis. Te invitan a un día de campo el domingo; asiste para recargarte de energía positiva. Tus números son 06 y 22; tus colores, naranja y azul.

Géminis

Fin de semana de energías encontradas y recuerdos del pasado. Tu signo es volátil, así que evita caer en depresión; coloca tu mente en modo positivo y deja el pasado en donde pertenece. El 13 de febrero estará lleno de energías positivas y sorpresas agradables. El número 13 te favorece en cuestiones de buena suerte, por lo que se recomienda llevar tres flores rojas a tu casa y encender una vela roja para que reine el amor y la prosperidad.

Un amigo te buscará para invitarte a salir de viaje; acepta porque la pasarás de lo mejor. Cuídate de chismes y de problemas con una expareja; busca solucionar y quedar en paz.

Recibes un dinero inesperado y puedes probar suerte en la lotería con los números 02 y 23. Usa más el color rojo. Si eres Géminis casado, podría haber sorpresa de embarazo. Tus padres te invitan a una fiesta familiar.

Cáncer

Fin de semana con toda la buena energía para realizar proyectos nuevos y enfocar tus pensamientos en el futuro. Estás en una etapa de reinventarte y crecer económicamente. El 13 de febrero traerá cambios en tu vida laboral; este número domina situaciones de trabajo y negocios. Se recomienda que ese día, a las tres de la tarde, prendas una vela roja y pidas lo que necesitas para avanzar económicamente; verás resultados.

Serán días de fiesta con amigos. Recibes invitación para viajar en marzo. Te regalan flores e invitas a un amigo a un concierto o show. En el amor, evita el rencor; es mejor perdonar y olvidar. Si ya no puedes continuar con tu pareja, date un tiempo para valorarte. Tus números son 21 y 47; tus colores, azul y verde. Cuida mucho a tu padre, pues podría presentar molestias del corazón.

Leo

Fin de semana con muchas actividades personales: festejos familiares y cambios en el hogar. El viernes tendrás la oportunidad de proponer un proyecto nuevo que impulsará tu crecimiento profesional. Te busca un amor que ya te traicionó; no caigas nuevamente en relaciones tóxicas.

El 13 de febrero estará lleno de buenas noticias. Este número potencia tu carisma y sensualidad. Se recomienda vestir colores fuertes y colocar una raja de canela en la cartera para atraer suerte en dinero y amor verdadero; en menos de trece días podrías ver resultados.

Si te invitan a viajar, conviene posponerlo para convivir más en casa con la familia. No creas todo lo que dicen algunos amigos; tu luz despierta envidias. Tus números son 07 y 20; tu color, rojo. Tu mejor compatibilidad es con Sagitario y Aries.

Virgo

Fin de semana de convivencia familiar para vender una propiedad o resolver asuntos de herencia. El viernes será de mucho trabajo y juntas por posibles cambios de puesto; mantente positivo para que todo fluya. El 13 de febrero traerá buenas noticias y cierre de contratos. Este número domina tu vida comercial y puede significar más negocios o aumento de sueldo.

Se recomienda que ese día, a las tres de la tarde, uses mucho perfume y pidas ayuda a tu Ángel Guardián en todo lo que necesites. Después, da tres monedas de limosna; la buena suerte se multiplicará.

Cuídate de chismes y malas intenciones. Te invitan a una boda. En el amor, evita los celos; la base es la confianza. El domingo organizas una carne asada familiar, recordando que eres el pilar de tu casa. Tus números son 01 y 24; tu color, amarillo. Para los Virgo solteros, se avecina una aventura amorosa sin compromiso formal.

Libra

Fin de semana de mantener una buena actitud para realizar cambios importantes en tu vida personal. Estás atravesando una etapa de aprender a quererte más y pensar primero en tu felicidad. El viernes será de trabajo extra y de pagar algunas deudas pendientes.

El 13 de febrero será especialmente favorable en juegos de azar y premios; se recomienda jugar los números 09 y 11, además de usar mucho el color verde o azul fuerte para atraer abundancia.

Un amigo te pedirá dinero prestado; trata de decir que no para evitar que te robe tu buena energía. En el amor, deja de pelear y suelta el pasado para disfrutar tu relación. Los Libra solteros vivirán días de conocer personas muy compatibles y amores apasionados. Cuidado con las personas que invites a tu casa; no seas tan confiado. Te regalan un perfume. Para los Libra casados, hay sorpresa de embarazo.

Escorpión

Fin de semana de resolver asuntos con una expareja; procura cerrar en buenos términos para evitar conflictos. El viernes será de mucho trabajo y de presentar un examen de última hora en estudios. Continúa con el ejercicio, pues estás viendo excelentes resultados.

El 13 de febrero será un día de renovación total en tu vida; este número es muy importante para tu signo y pone las energías a tu favor. Es buen momento para arreglar situaciones legales que se resolverán positivamente. Te invitan a bailar o a un show; asiste y relájate, no todo es trabajo.

Sé discreto con tus planes, ya que hablar demasiado puede bloquearlos. Tus números son 19 y 77; tu color es el blanco. Arreglas y pintas tu casa para renovar energías. Cuida la alimentación, pues es tu punto débil. Retomas paseos al campo los domingos con la familia y te compras una motocicleta para pasear.

Sagitario

Fin de semana de organizar tus pensamientos y planear tu futuro. Te gusta vivir en abundancia, pero necesitas estructurar un plan de trabajo o negocio para alcanzar la riqueza que mereces. El viernes será de salir a cenar con amigos y familiares para celebrar; recuerda que eres el organizador natural de eventos, por lo que tomar un curso de relaciones públicas o comunicación sería favorable.

Cuida dolores de huesos y evita caídas. No estés triste en el amor; a veces no valoramos lo que tenemos. Olvida el pasado. Podrías enfrentar problemas con compañeros por chismes; soluciónalos con madurez.

Compras ropa y tenis para ejercitarte. Tu creatividad te hace lucir siempre impecable. El 13 de febrero tendrás un golpe de suerte en amores nuevos y compatibles; usa colores fuertes como rojo y azul fuerte. Tus números de riqueza son 12 y 88. Adoptas una mascota.

Capricornio

Fin de semana con muchas tareas pendientes; organiza tu tiempo para cumplirlas. Estás en etapa de formar patrimonio y estabilidad financiera. Ignora provocaciones de amigos; tu signo despierta envidias. El viernes tendrás un examen importante laboral o académico; mantente actualizado.

A veces te desespera no encontrar el amor ideal, pero es normal en tu naturaleza analítica. No te compliques; deja que todo fluya. Te invitan a una fiesta y propones a un amigo un negocio para fines de semana.

El 13 de febrero tendrás golpe de suerte con los números 16 y 30; viste de rojo y azul. Celebras el cumpleaños de un familiar y recibes pago por trabajo extra. Compatibilidad destacada con Tauro y Aries. Realizas un regalo especial en San Valentín.

Acuario

Viernes de sentirte renovado y con actitud positiva para crecer económicamente; evita contar demasiado tus planes y actúa. Te compras ropa y cambias de look. Ayudas a un familiar con un pago atrasado. Asistes a un evento o show con amigos; tienes talento para organizar y rodearte de personas queridas.

Modera tu carácter y evita enojarte por cosas pequeñas. Recibirás un regalo inesperado y celebrarás con seres queridos. Un amor te buscará para formalizar; cuidado con embarazos sorpresa.

El 13 de febrero recibirás la ayuda que pedías para estar en paz; tu signo tiene gran conexión espiritual y recibirás un mensaje divino. Usa perfume antes de salir para atraer suerte. Revisa tu auto o las llantas. Tus números son 04 y 29; tus colores, azul y blanco.

Piscis

Fin de semana ideal para tomar un curso de superación personal o idiomas; siempre buscas elevación mental y espiritual. El viernes saldrás con amigos a celebrar San Valentín. Estarás pensativo por un amor del pasado; busca hablar y quedar en paz sin intentar revivir lo que ya no fue.

Tomas un curso de pilates y debes mantener disciplina en el ejercicio. Un familiar anuncia compromiso matrimonial. Cuida problemas de piel y uñas; visita al médico si es necesario. Eres el signo más místico del zodiaco y tu intuición estará muy fuerte.

El 13 de febrero recibirás una sorpresa económica con los números 17 y 99; tus colores son azul y rosa mexicano. Termina lo que comienzas y sé constante en lo laboral. Para quienes están en pareja, habrá propuesta de matrimonio.

Con información de Mhoni Vidente

MF