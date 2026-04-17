Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero hoy viernes 17 de abril

Si estás esperando una buena noticia sentimental o un avance económico, este viernes 17 de abril podría traer movimientos favorables para varios signos del zodiaco. Mhoni Vidente asegura que la energía astral impulsa oportunidades inesperadas en amor y dinero.

La reconocida astróloga Mhoni Vidente, seguida por millones de personas en México, Latinoamérica y comunidades hispanas de Estados Unidos, compartió sus predicciones para este viernes 17 de abril de 2026. De acuerdo con sus visiones, algunos signos estarán especialmente favorecidos para atraer abundancia, reconciliaciones y estabilidad emocional.

Los movimientos del Sol, Marte y Júpiter marcan una jornada ideal para tomar decisiones importantes, abrirse a nuevas relaciones o recibir noticias positivas relacionadas con trabajo y finanzas.

¿Qué signos tendrán suerte hoy en el amor y dinero?

Entre los más beneficiados de este día destacan Aries, Tauro, Leo, Escorpio y Cáncer, quienes podrían vivir momentos clave que impulsen su bienestar personal y económico.

Aries

Aries será uno de los signos más fuertes del día. El tránsito del Sol y Marte incrementa su magnetismo personal, lo que favorece nuevas conexiones sentimentales o una reconciliación importante.

En dinero, también se presentan buenas señales. Podrían surgir propuestas laborales, pagos pendientes o avances en proyectos personales.

Tip astral: aprovecha tu seguridad natural para pedir lo que mereces.

Tauro

Para Tauro, la energía de este viernes apunta directamente al crecimiento económico. Mhoni Vidente señala noticias positivas relacionadas con inversiones, compras o entradas inesperadas de dinero.

En el amor, será un día tranquilo pero sólido. Las parejas fortalecen vínculos y quienes están solteros podrían conocer a alguien confiable.

Tip astral: escucha tu intuición antes de firmar acuerdos.

Leo

Leo aparece entre los signos más afortunados del viernes 17 de abril. En el terreno sentimental, habrá sorpresas agradables, mensajes esperados o momentos especiales con la pareja.

En lo económico, se visualizan avances importantes en trabajo, negocios o proyectos personales. También es un buen día para pedir aumento o iniciar negociaciones.

Tip astral: tu liderazgo abrirá puertas donde antes había dudas.

Escorpio

Escorpio tendrá una jornada positiva en temas materiales. La predicción apunta a mejoras financieras, ayuda de amistades influyentes o resolución de problemas económicos. En el amor, habrá mayor conexión emocional y posibilidad de aclarar malentendidos con alguien importante.

Tip astral: habla claro y expresa lo que sientes.

Cáncer

Para Cáncer, la influencia de Júpiter trae bienestar y optimismo. En el amor, será más fácil sanar heridas del pasado o dar un paso importante con la persona correcta. En dinero, el día favorece viajes, movimientos estratégicos y decisiones que generen crecimiento futuro.

Tip astral: confía más en tus capacidades.

Otros signos que podrían recibir buenas noticias

Aunque no encabezan la lista principal, Géminis, Sagitario y Acuario también podrían experimentar avances importantes, especialmente si toman decisiones con calma y estrategia. Si tu signo aparece en la lista, podrías estar frente a una oportunidad que no conviene dejar pasar.

Con información de Mhoni Vidente

BB