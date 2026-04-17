Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero hoy viernes 17 de abril

Si estás esperando una buena noticia sentimental o un avance económico, este viernes 17 de abril podría traer movimientos favorables para varios signos del zodiaco. Mhoni Vidente asegura que la energía astral impulsa oportunidades inesperadas en amor y dinero.La reconocida astróloga Mhoni Vidente, seguida por millones de personas en México, Latinoamérica y comunidades hispanas de Estados Unidos, compartió sus predicciones para este viernes 17 de abril de 2026. De acuerdo con sus visiones, algunos signos estarán especialmente favorecidos para atraer abundancia, reconciliaciones y estabilidad emocional.Los movimientos del Sol, Marte y Júpiter marcan una jornada ideal para tomar decisiones importantes, abrirse a nuevas relaciones o recibir noticias positivas relacionadas con trabajo y finanzas.Entre los más beneficiados de este día destacan Aries, Tauro, Leo, Escorpio y Cáncer, quienes podrían vivir momentos clave que impulsen su bienestar personal y económico.Aries será uno de los signos más fuertes del día. El tránsito del Sol y Marte incrementa su magnetismo personal, lo que favorece nuevas conexiones sentimentales o una reconciliación importante.En dinero, también se presentan buenas señales. Podrían surgir propuestas laborales, pagos pendientes o avances en proyectos personales.Para Tauro, la energía de este viernes apunta directamente al crecimiento económico. Mhoni Vidente señala noticias positivas relacionadas con inversiones, compras o entradas inesperadas de dinero.En el amor, será un día tranquilo pero sólido. Las parejas fortalecen vínculos y quienes están solteros podrían conocer a alguien confiable.Leo aparece entre los signos más afortunados del viernes 17 de abril. En el terreno sentimental, habrá sorpresas agradables, mensajes esperados o momentos especiales con la pareja.En lo económico, se visualizan avances importantes en trabajo, negocios o proyectos personales. También es un buen día para pedir aumento o iniciar negociaciones.Escorpio tendrá una jornada positiva en temas materiales. La predicción apunta a mejoras financieras, ayuda de amistades influyentes o resolución de problemas económicos. En el amor, habrá mayor conexión emocional y posibilidad de aclarar malentendidos con alguien importante.Para Cáncer, la influencia de Júpiter trae bienestar y optimismo. En el amor, será más fácil sanar heridas del pasado o dar un paso importante con la persona correcta. En dinero, el día favorece viajes, movimientos estratégicos y decisiones que generen crecimiento futuro.Aunque no encabezan la lista principal, Géminis, Sagitario y Acuario también podrían experimentar avances importantes, especialmente si toman decisiones con calma y estrategia. Si tu signo aparece en la lista, podrías estar frente a una oportunidad que no conviene dejar pasar.Con información de Mhoni VidenteBB