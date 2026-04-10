Este viernes 10 de abril llega cargado de energía positiva para varios signos del zodiaco. De acuerdo con Mhoni Vidente, los astros favorecen especialmente a quienes estén dispuestos a tomar decisiones importantes, cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades tanto en el amor como en el ámbito económico.

A continuación, te presentamos los signos que destacan por su buena fortuna este día.

Tauro

Tauro será uno de los signos más favorecidos en temas financieros. La energía del día impulsa mejoras laborales, pagos pendientes o incluso nuevas oportunidades de ingreso.

En el amor, la estabilidad será clave. Las relaciones se fortalecen y quienes están solteros podrían conocer a alguien con intenciones serias. Es un momento ideal para construir a largo plazo.

Leo

Leo vivirá un día importante en el amor. Este signo tendrá claridad para tomar decisiones que venía postergando, ya sea para fortalecer una relación o para cerrar un ciclo que ya no suma.

En el dinero, se presentan oportunidades que requieren valentía. Si confía en su intuición, podrá avanzar hacia un crecimiento económico significativo.

Virgo

Para Virgo, este viernes abre puertas en el ámbito laboral y financiero. Podrían surgir propuestas, nuevos proyectos o incluso ingresos inesperados.

En el amor, alguien del pasado podría reaparecer, lo que obligará a tomar decisiones importantes. La clave será actuar con inteligencia emocional.

Escorpión

Escorpión se posiciona como uno de los signos con mayor energía positiva. Es un excelente momento para dejar atrás deudas, problemas o situaciones que bloqueaban el progreso.

En el amor, hay posibilidad de iniciar una nueva etapa más madura y estable. La abundancia llegará tanto en lo emocional como en lo económico.

Acuario

Acuario recibe una energía renovadora que favorece tanto el dinero como el amor. Es un día ideal para iniciar proyectos, invertir en uno mismo o tomar decisiones importantes.

En el ámbito sentimental, alguien especial podría aparecer, marcando el inicio de una etapa diferente y más positiva.

Piscis

Piscis destaca por su buena suerte en este día. La abundancia estará presente, especialmente si mantiene una actitud positiva y se aleja de personas negativas.

En el amor, se abren nuevas posibilidades, ya sea con alguien nuevo o fortaleciendo una relación existente.

Los signos mencionados tendrán una energía especial que les permitirá atraer estabilidad, crecimiento y nuevas oportunidades.

Con información de Mhoni Vidente

BB